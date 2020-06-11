Український уряд розраховує, що міжнародні партнери України в цьому році виділять відразу кілька мільярдів гривень допомоги
Про це під час брифінгу заявив голова Національного банку Яків Смолій, передає Politeka.
«Сьогодні надійде транш (МВФ – Ред.) у розмірі 2,1 мільярд доларів США. Це відкрито доступ до фінансування від Світового банку та Євросоюзу, 500 млн якого вже надійшли на рахунки уряду», - зазначив він.
Разом з тим глава НБУ уточнив, що до кінця року очікуються нові надходження.
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«До кінця року очікується, що загальний обсяг фінансування становитиме більше п'яти мільярдів доларів США. Більшість з них – від Міжнародного валютного фонду. Ці гроші дадуть змогу у повному обсязі профінансувати бюджетні витрати, спрямовані на подолання негативних наслідків від вірусу з Китаю та карантину», - підкреслив він.
Як повідомлялося раніше, стало відомо, що буде з курсом долара після виділення Україні нового траншу від МВФ
Глава Мінфіну Сергій Марченко напередодні попередив українців, що нинішня економічна ситуація не сприятиме зміцненню гривні і зазначив, що курс долара міг вирости до позначки в 40 грн/$.
Але після інформації про те, що МВФ вже перерахував Україні перший транш у розмірі $2,1 млрд, експерти прогнозують невелике зміцнення національної валюти.
Нагадаємо, що гривня вдарить по курсів долара і євро, українців попередили про стрибок після вихідних: "Перевалить за 30".
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