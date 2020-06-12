Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, постала в спокусливому вигляді

Красуня опублікувала спекотне фото у своєму сторі Instagram, повідомляє Politeka.net. Модель з'явилася в спокусливій мереживній білизні, яка ледве прикривала найінтимніші місця.

Ліфчик на тоненьких лямках натягнувся на грудях, і навіть трохи підстрибнув. Частина принад вилізла з бюстгальтера, що виглядало дуже гаряче.

Крихітні мереживні трусики на лямках підстрибнули вище стегон красуні. Тканина трохи стиснулася на інтимному місці, відкриваючи найпікантніше.

Довгі лакові ботфорти підкреслили стрункі ніжки. Вони були настільки довгі, що ледь не торкалися стегон.

Завершили образ зірки браслети на руці.

Модель, розставивши ноги, стояла прямо. Квітко розпустила волосся, закинувши їх набік. Зухвала красуня дивилася в камеру, надувши пухкі губки.

Пост не зібрав багато лайків, адже був оприлюднений в сториз, проте, ймовірно, Анастасію завалили компліментами в особисті повідомлення.

Нагадаємо, Анастасія Квітко наділа бікіні з пікантним вирізом в районі пишних грудей.

Здавалося, що купальник не мав такий крій, а просто пишний бюст порвав на шматки тканину.

На пишних стегнах була в'язана пов'язка з бахромою, яка відкрила види на пишні форми.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала в тісному білому купальнику, з-під якого буквально «випадають» принади зірки.

Дівчина закрила очі, відвівши голову в сторону.

«Вам подобається мій купальник?», - поцікавилася красуня у шанувальників, які моментально обсипали її компліментами.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.