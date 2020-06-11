55-річна українська співачка Таїсія Повалій, яка намагалася побудувати свою кар'єру в Росії, поділилася пікантним фото

У себе в Instagram зірка опублікувала знімок, на якому постала в пляжному платті, яке вона непристойно високо задерла. Повалій засвітила свою ногу прямо до трусів. На голові у співачки красувався капелюх. Як передає Politeka.net, шанувальники були в захваті від такої подорожі в минуле артистки.

«І де мої 16 років?», - підписала фото Повалій.

За кілька годин її пост зібрав 3,5 тисячі лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Гарне фото. Чарівниця мила. Роки не біда, лише б душею була молода. Любимо завжди!», «Так навіщо вам 16! Ви зараз виглядаєте просто офігенно!!!», «Ну у вас зараз 18, так що недавно це було!», «Ох, Таєчка! Теж задаюся цим питанням», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Повалій показала своє обличчя з близької відстані. Співачка одягла червону хустку і чорну толстовку. Красу своїх очей Повалій вирішила підкреслити чорним олівцем, а рожева помада додала образу завершеності.

Крім цього, нещодавно артистка поділилася фотографіями з квітами. Шанувальники відзначили, що вона сама виглядає як квітка.

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