Шахраї всіма способами намагаються вкрасти гроші клієнтів державного Приватбанку

Про новий кричущий випадок на тематичному порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт.

За його словами, йому нібито подзвонив "менеджер з безпеки Приватбанку" і попередив про блокування транзакцій.

"...Ошелешує мене новиною про те, що з моєї картки намагалися перевести гроші на різні рахунки і вони заблокували ці операції. Причому вказав номер інтернет-карти, яка ніде «не світилася». На моє прохання він розповів усе про стан моїх рахунків, номери карт, мої паспортні дані і дані на мою сім'ю. Я в шоці. Тут він просить зайти на картку і змінити свв2, а він типу надішле форму на її зміну. Відразу відчувши шахраїв, я щиро їм це повідав. Після довгих умовлянь і аргументів, що, мовляв, глянь, на твоїй картці із зворотного боку телефон, з якого ми дзвонимо. Перевіряю - точно, номер привату. Я не здаюся, кажу, знаю я цю схему розлучення. Він кличе головного менеджера з безпеки. Той сказав те саме, що і перший. І почав погрожувати. Типу у них розмова записана і якщо гроші підуть-то вони не при справах. Кажу - не вірю я вам. Дзвоніть через 10 хвилин і кидаю трубку", - озвучив клієнт деталі скандалу.

Він зазначив, що після завершення дзвінка "почалося найцікавіше".

Чоловік зателефонував на цей номер і потрапив на головний "кол-центр" державного Приватбанку.

"Прошу підтвердити інфу про спроби злому та наявність мені дзвінка від їх служби. Дівчина на лінії відповіла негативно. Ніяких спроб зняття або дзвінків від них не надходило. На моє запитання, як це з їх номери мені телефонують, ще й погрожують, відповіла, що складе запит і розберуться. Але осад залишився. Мабуть тижневої давності збій був таки «витоком» величезної кількості інформації з Приватбанку. Ще і троянів залишили, щоб дзвонити від імені приватбанку. Ось така… ня, малята", - резюмував клієнт у своєму негативному відкликання.

Представник банку відреагував на скаргу і додав, що ПриватБанк разом з силовиками вже почали розслідування.

"Телефонний номер 0567161131 не використовується банком для дзвінків клієнтам, ця лінія призначена виключно для дзвінків до банку з-за кордону України.

Дякуємо, що ви пам'ятаєте про наші рекомендації не повідомляти нікому, навіть «представникам банку», конфіденційних даних", - відповів він у коментарях під відкликанням.

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