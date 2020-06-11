Молодша сестра співачки Світлани Лободи Ксенія показала свою фігуру у всій красі

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася у себе в Instagram фотографією з відпочинку. Вона ніжилася на сонечку в красивому рожевому купальнику. Дівчина сиділа на надувному фламінго посеред басейну. Вона позувала в вишуканій позі, витягнувши вперед стрункі ніжки.

Варто відзначити, що 28-річна красуня виглядає чудово. На фото видно, що вона у відмінній фізичній формі: у неї плоский животик, гарні груди і ніжки. Образ Ксенії доповнила жіночна зачіска – вона заплела своє довге волосся в кіски.

«Треба просто ловити момент і насолоджуватися маленькими радощами життя», - підписала знімок дівчина.

За день її пост зібрав більше тисячі лайків. В коментарях красуні залишили компліменти.

«Супер», «Красуня», «Вогонь», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода поділилася фото з мамою і сестрою. Прихильники відразу ж звернули увагу, що Ксенія копія своєї старшої сестри, тільки з темним волоссям. У дівчини така ж точена фігура, як у Світлани, виразні очі і пухкі губи.

Відомо, що Ксенія нещодавно вийшла заміж за молодого бізнесмена. У шоу-бізнесі вона себе не пробувала.

Нагадаємо, що Лобода задерла ногу до неба і похвалилася головним досягненням: "Вже два місяці...".

Як повідомляла Politeka, розкішна сестра Лободи блиснула природною красою, схожість вражає: «Чоловікові пощастило».

Також Politeka писала, як виглядають сестри-красуні Брежнєвої, Лободи, Фріске та інших зірок: рідкісні фото.