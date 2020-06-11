Як українцям не втратити свої гроші

Стало відомо про нову схему шахраїв, за допомогою якої вони намагаються заволодіти грошима українців

Про це пише Обозреватель.

Так, українцям масово відправляють повідомлення з погрозою блокування рахунків, а якщо передзвонюють на вказані у повідомленні номери, то вони ризикують залишитися без грошей.

"Шановний клієнт, ПриватБанк в цілях безпеки заблокував картку. Зверніться за номерами телефонів..." – повідомлення з таким текстом українці почали отримувати останнім часом.

Але банк карти не блокував і такі повідомлення ніколи не відправляє клієнтам. Журналісти вирішили зателефонувати на вказаний номер в смс, де їм порадили "убезпечити свої рахунки".

"Центральне управління безпеки Національного банку України. Як до вас можна звертатися?", - заявив чоловік по телефону, спілкуючись з клієнтом російською мовою.

"У вас є інші карти, крім Приватбанку? Нікому не передавали карту? Помилок не робили, коли вводили код авторизації?", - продовжив розмову шахрай.

Пізніше в "цілях безпеки" шахрай порадив клієнту з карткою пройти до банкомату.

"Візьміть вашу картку в руки. Почастішали шахрайські схеми в Україні. Ми блокуємо карти в цілях вашої безпеки", – додав він.

Після, щоб підтвердити, що "карту не продали", зловмисник зажадав назвати повний номер картки, термін дії, ще й продиктувати СVV. Коли він втомився повторювати прохання, перейшов на мат і образи клієнта.

Зазначимо, що ми вже неодноразово розповідали про незрозумілі блокування карток українців. Подібний випадок стався з клієнткою Приватбанку, яка намагалася отримати міжнародний переказ.

"Через Приват24 робила переказ Western Union. Необхідно було перевести мамі в іншу країну 800 дол. Попередньо зв'язалася з підтримкою банку, що б уточнити відсутність обмежень. Мені повідомили, що все в порядку, міжнародні перекази без проблем. Зайшла у свій приват, почала оформляти переклад. І тут, мені заблокували всі! Мій номер телефону перестав бути фінансовою!", - скаржилася клієнтка.

За словами клієнтки, вона дуже довго не могла зв'язатися з гарячою лінією, а при додзвоні співробітник Приватбанку не зміг їй пояснити причину блокування.

"Я не могла зв'язатися з операторами. Залишала заявку на виклик мені. Через 20 хвилин зі мною зв'язалися. Мукав і мимрив якусь нісенітницю, що це в цілях безпеки… Якої безпеки???", - обурювалася обурена клієнтка.

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