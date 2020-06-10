Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, похвалилася значними формами у новому купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Вам подобається мій купальник?» - говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімках Квітко позує в тісному білому купальнику, з-під якого буквально «випадають» принади зірки. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Я люблю такі твої купальники», «На це неможливо дивитися! Краса», «ідеальне тіло», «це так красиво», «гаряча, крихта», «це обов'язково повинно виглядати так тісно?», «красуня!», - пишуть вони.

До цього ми писали, що знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, похвалилася пружними формами в прозорій білизні.

Дівчина любить балувати фанатів жаркими кадрами, зробленими для реклами модної білизни або купальників. Цей раз не став винятком - дівчина продемонструвала апетитним виглядом в чорному прозорій білизні-сіточці на ліжку.

Анастасія приміряла при цьому не тільки стандартний комплект білизни, але і доповнила той акуратними підтяжками. При цьому підкреслила свої пишні форми дівчина улюбленим чином - показала їх у тісному бікіні, повернувшись спиною до об'єктиву.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.