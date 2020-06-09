Популярна фітнес-модель Ана Чері показала своє тіло у всій красі

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала дуже відвертий знімок, передає Politeka.net. Красуня була одягнена в діряві шортики, під які забула одягнути білизну. Короткі шорти зробили неймовірний акцент на її пишній п'ятій точці. Тепер прекрасно видно результати тренувань Чері. Наверх фітнес-модель одягла білу футболку, через яку проглядалися її апетитні груди.

«Цей наряд як легкий вітерець», - підписала фото зірка.

За півгодини пост зірки зібрав понад 30 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Ти виглядаєш чудово», «Ти ідеальна», «Що сталося? Лев напав на тебе?», «Виглядаєш мило», «Ти сяєш, боже мій, неймовірно чудова», «Ти виглядаєш приголомшливо», «Шикарна дівчина!», «Люблю шорти», «Така класна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ана Чері поділилася фото, на якому постала в бежевій мереживній білизні. Бретельки бюстгальтера красуня кокетливо спустила з плечей. Чері стояла біля квітучого дерева, показуючи свої принади у всій красі.

Крім цього, нещодавно Чері показала свою фігурку в спокусливій сукні. Дівчина виставила вперед свою ніжку, а оголені плечі і декольте звели її шанувальників з розуму.

Нагадаємо, що безсоромна Ана Чері погралась в панчохах на ліжку, сміливі кадри: "Дуже соковито".

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А ще Politeka повідомляла, що пишногруда Ана Чері без краплі сорому покрасувалася в прозорій білизні: таке не прикрити руками.