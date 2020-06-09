Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, похвалилася пружними формами в прозорій білизні

Дівчина любить балувати фанатів жаркими кадрами, зробленими для реклами модної білизни або купальників. Цей раз не став винятком - дівчина продемонструвала апетитним виглядом в чорному прозорій білизні-сіточці на ліжку, повідомляє Politeka.

Анастасія приміряла при цьому не тільки стандартний комплект білизни, але і доповнила той акуратними підтяжками. При цьому підкреслила свої пишні форми дівчина улюбленим чином - показала їх у тісному бікіні, повернувшись спиною до об'єктиву.

Фанати не залишилися байдужі:

«Неймовірна жінка ,у неї все при ній» «Боже, підкорює такими витівками, люблю», «Прямо таки вогняна пані, я в захваті🔥🔥🔥», «Про, Анастасія 😮😮🔥🔥🔥😮», «Гарячий відок на булочки🔥🔥🔥🔥 😘😍❤️», «Уууаауу немає слів .. 🔥», «Хто ще хоче плескати по чеках?», «Відчуваю сонливось», «Ти позбавила мене сну», «Це неймовірно. Тепер не заснути», «Давай ще».

Зазначимо, Анастасія любить яскравий пляжний відпочинок, тому більшість її фото в соціальній мережі Instagram зроблені саме там. Також дівчина дуже часто показує, як веселиться на модних тусочках і вечірніх світських заходах. При цьому кадри, де Квітко показує фігуру в модних купальниках біля басейну, залишаються як і раніше, найбільш полулярными серед її фанатів.

До цього дівчина захопила фігурою в сміливої позі, показуючи, як веселиться біля басейну. Схилившись до самого борту, дівчина підкреслила свої переваги в бордовому купальнику і відразу ж привернула винимание фанатів:

«😍 ти така приголомшлива дівчина, зводиш з розуму», «Взу, просто підкорює цими вигинами, дуже гаряче😂😂🔥», Потрібно ще більше таких сміливих поз і поглядів🔥🔥🔥🔥», «cosita más hermosa 😋️🙌🇪🇸», «Ти просто королева спокуси», «Люблю тебе, моя солодка любов! 😍❤️😍❤️», «Ах, потрібно більше фото👏👏😍😍», «Ти дуууже гаряча, і це не жарт❤️».

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.