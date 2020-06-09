Відома українська модель Олена Омович продемонструвала тонку талію і пишні груди в облягаючому одязі

Популярна Instagram-красуня, відома як «українська Кардашьян», поділилася новими фото на своїй сторінці. Про це пише Politeka.net.

На цей раз модель вирішила сфотографуватися на вулиці у менш відвертому образі, ніж зазвичай. Однак, закритий наряд не завадив красуні продемонструвати всі переваги своєї витонченої фігурки.

Так, для фотосесії Омович вибрала повністю обтягуючий її тіло чорний комбінезон, який підкреслив її пишні стегна і груди, а також на диво тонку талію. Єдиним акцентом в її образі стали високі сині чоботи на шпильці, які виявилися по-справжньому стильним аксесуаром. В руках у Омович можна помітити стаканчик з-під напою. Модель позує на фоні фірмового магазину Dior.

«1 або 2? Щось я зовсім зледащіла робити нові фото. Як це називається ... старість?», - підписала знімки красуня.

Її шанувальники тут же відреагували на нові кадри.

«Це називається мене немає! Я завтра буду», «В черговий раз питаю, чому ти така гарна. А щодо старості - тобі дуже до неї далеко», «Талія! Скільки см талія в обсязі?», «2 фото вогонь», «Обожнюю такі мультяшні фігури», «Ну до чого ж ефектно», «Чому у вас такий сильний прогин у спині? Адже це ненормально... Якийсь блогер теж писала про цей популярний прогин, типу це якийсь дефект, хвороба», «Фігура просто чарівна. Я заздрю», - пишуть люди.

Нагадаємо, українська Кардашьян у відвертому міні задерла ногу до непристойності.

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