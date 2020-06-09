Першого липня українцям перерахують прожитковий мінімум (ПМ) і суми вже закладені в держбюджеті

На даний момент українські пенсіонери отримують від одного до десяти прожиткових мінімумів, тобто від 1638 до 16 380 грн, а з першого липня - від 1712 до 17 120 грн. Таким чином, підвищення чекає людей, які отримують мінімальну та максимальну пенсії. Крім того, проведуть надбавки за сверхстаж, пише Обозреватель.

Жінки, що пропрацювали більше 30 років, а чоловіки - 35, будуть отримувати надбавки в розмірі 1% ПМ. Так, наприклад, якщо жінка відпрацювала 40 років, то її чекає надбавка у 163,8 грн, а після перерахунку - 171,2 грн.

В Мінсоці підрахували, що насправді, пенсії повинні були підвищити не на 74 грн, а на 1626 грн, адже по-факту ПМ для пенсіонера становить 3 264 грн.

ПМ торкнеться і субсидій. Відомо, що середньомісячний дохід одного члена сім'ї ділять на два ПМ, множать на 15% - виходить сума обов'язкового платежу за комунальні послуги, решту покриє субсидія.

Таким чином, після підвищення ПМ сім'я з чотирьох осіб із загальним доходом в 10 тисяч гривень повинна буде віддавати за комуналку вже 885 грн, замість 928.

Для першої групи платників єдиного податку ставка встановлюється приблизно в 10% ПМ. Тому після першого липня ПМ буде 2197 грн, а ставка – 219,7 грн.

Також зміняться суми виплат аліментів і військовослужбовцям. Зокрема, розмір аліментів визначить суд - це не менше половини ПМ на дитину.

За словами аналітика Єгора Комова, принцип розрахунку ПМ в Україні застарів, але без коштів в бюджеті, його зміни нічого не дадуть населенню.

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