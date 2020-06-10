Настя Каменських, Світлана Лобода, Тіна Кароль та інші зірки показали, як люблять виглядати влітку

На першому фото Настя Каменських. Красуня стояла на дерев'яному мосту серед екзотичної рослинності, доповнивши образ сумочкою і стильним годинником. Настя була без взуття і показувала свої ідеальні ноги, які були в піску. Фотографія вийшла ніжною і сонячною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже показала себе Світлана Лобода. Красуня в рожевому купальнику села на коліна на пісок, а доповнила образ стильними окулярами.

На наступній фотографії вже позує Тіна Кароль. Зірка була у мереживній сукні, а в руках тримала білу парасольку, теж мереживну. Поруч можна побачити дитину, яка йшла в аналогічному вбранні. Пара гуляла по пляжу на тлі нескінченного моря.

На четвертому фото вже показала себе Джамала. Зірка гуляла в легкій червоно-білій сукні без взуття по лавандовому полі. Фотографія вийшла ніжною і дійсно літньою.

Замикає наш топ зірка "НеАнгелів" Слава Камінська. Співачка стала на голову в чорному купальнику і спокусливо вигнулась у стіни. Красуня показала не тільки ідеальне тіло, але і свої акробатичні вміння, які у неї виявилися на вищому рівні.

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