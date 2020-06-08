Фінальна пісня "Квартал 95" з останнього випуску, що відбувся 6 червня, вразила українців і розколола на частини

Так, "кварталівці" Євген Кошовий, Олена Кравець, Степан Казанін та інші під акомпанемент оркестру душевно виконали пісню "Не політик, не злодій, не мажор". Артисти закликали українців не вішати ярлики на інших, не бути "диванними експертами", а діяти або не заважати діяти іншим (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Пісня справила фурор в мережі, думки українців розділилися. Частина сприйняла її як підтримку президенту Володимиру Зеленському, подякувавши "кварталівцям" за влучно підібрані слова і мурашки. Інші ж нагадали гумористам, що ті "вішають ярлики" так само.

"Пісня хороша. А чому її співають зараз? Папередникам було набагато важче. І зробили вони більше і краще. А тоді лаяли. Змінили думку? Раптом виявилося, що не все так просто як здається зі сцени? Рік пройшов - результату нуль. Але пісня гарна. Але не вчасно"

"Немає слів, супер, до сліз"