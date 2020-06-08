Фінальна пісня "Квартал 95" з останнього випуску, що відбувся 6 червня, вразила українців і розколола на частини
Так, "кварталівці" Євген Кошовий, Олена Кравець, Степан Казанін та інші під акомпанемент оркестру душевно виконали пісню "Не політик, не злодій, не мажор". Артисти закликали українців не вішати ярлики на інших, не бути "диванними експертами", а діяти або не заважати діяти іншим (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Пісня справила фурор в мережі, думки українців розділилися. Частина сприйняла її як підтримку президенту Володимиру Зеленському, подякувавши "кварталівцям" за влучно підібрані слова і мурашки. Інші ж нагадали гумористам, що ті "вішають ярлики" так само.
"40 років стажу, нічого не значать": у Пенсійному фонді розповіли, хто залишиться без високої пенсії
Нестаріюча Пугачова в крихітних шортах наплювала на пристойність: "Борисівна най..."
Підвищення пенсійного віку в Україні, розкрито прийом з підрахунком стажу: "Вже в наступному році..."
Рахунки українців спустошуються, ПриватБанк зробив важливу заяву: "За одну хвилину..."
Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95" з сивиною вразив новою зовнішністю, фото: "справжній олігарх"