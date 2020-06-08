Фінальна пісня "Квартал 95" з останнього випуску, що відбувся 6 червня, вразила українців і розколола на частини

Так, "кварталівці" Євген Кошовий, Олена Кравець, Степан Казанін та інші під акомпанемент оркестру душевно виконали пісню "Не політик, не злодій, не мажор". Артисти закликали українців не вішати ярлики на інших, не бути "диванними експертами", а діяти або не заважати діяти іншим (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Пісня справила фурор в мережі, думки українців розділилися. Частина сприйняла її як підтримку президенту Володимиру Зеленському, подякувавши "кварталівцям" за влучно підібрані слова і мурашки. Інші ж нагадали гумористам, що ті "вішають ярлики" так само.

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"Пісня хороша. А чому її співають зараз? Папередникам було набагато важче. І зробили вони більше і краще. А тоді лаяли. Змінили думку? Раптом виявилося, що не все так просто як здається зі сцени? Рік пройшов - результату нуль. Але пісня гарна. Але не вчасно"
 
"Немає слів, супер, до сліз"
 
"Диванних пророків настирливий лад.... Як легко засуджувати, сидячи вдома в теплі на дивані... Всі такі знавці, ага... сильна Пісня"
 
"Ой, а як ви всіх попередніх брудом поливали нагадати ?!"
 
"Браво! Ти все сказав...Квартал! Для кого? Для того... хто не вижив раба із себе самого..."
 
"Автору браво...наступили на душу..."
 
"Які ж ви молодці, хлопці!!! До сліз!!! Пісня сильна, до мурашок!!! І все правда..."
 
"Чогось на попередніх ліпили ярлики і гавкали з узбіччя, а тут прям все добре подвійні стандарти"
 
"Так віримо в його чесність, а де кадри і ресурси. Де??? Щось не так пішло!!!!"
 
"Браво !!! втерли ніс шакалам, а, так тримати"
 
"Мабуть мало кому це цікаво ... але після того як Зеленського вибрав народ, а він цей же народ х*рит .... не дивлюся 95 квартал"
 
"А можна перелік, що зробили доброго в Україні Слуги народу?"

Не политик, не вор, не мажор - Фінальна пісня | Новий Вечірній Квартал 2020

"Так удобно лепить ярлыки на идущего в путь. И с обочины лаять, куда каравану свернуть Но лишь те, что тяжёлую ношу несут, чтоб однажды взлететь Не боятся идти, не боятся висеть на кресте." Повний випуск нового "Вечірнього Кварталу" тут: https://youtu.be/MYo71m17oVM

Gepostet von Студия "Квартал 95" am Sonntag, 7. Juni 2020