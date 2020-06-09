Модель і інстадіва Поліна Логунова, дружина українського актора Дмитра Ступки, постала трохи у незвичному образі

Красуня часто хвалиться своїм струнким тілом в Instagram, передає Politeka.net. Зірка отримує масу компліментів, завдяки своїм образам. 

Поліна Логунова з'явилася в чорному мереживному ліфчику, який засвітила, коли скинула з плечей довгий піджак. Також на моделі були довгі брюки-кльош, що сидять на стрункій талії. 

В руках зірка тримала пляшку з шампанським і посміхалася. 

В пості зірка міркує про громадян пострадянського союзу, які, на думку Поліни, більше інших засуджують людей, а також не дуже коректно поводяться. 

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"🟡 Відповідати хейтерам тією ж монетою - ти ж публічна особа, закрий рота і слухай мій хейт",  - написала Логунова. 

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🟡Быть успешнейшие мужчины не допустимо; 🟡отвечать хейтерам той же монетой - ты же публичная личность, закрой рот и слушай мой хейт; 🟡иметь целлюлит - отвратительно; 🟡не носить «Трессы для объёма» - не стильно; 🟡не быть богатой «по любви» - не будешь принята «высшим общество»; 🟡в смысле не последний айфон?; 🟡иметь свою точку зрения - закрой рот; 🟡не выдавать хайповый контент - будешь забыта; 🟡не рожать онлайн - как это вообще?; 🟡счастливая мама 3 ангелочков, как прошли наши роды - в смысле не хочешь рожать?; 🟡будь молчаливой и послушной - у тебя же такооооой муж; 🟡раньше такая миленькая была - сейчас такая старая; 🟡не иметь большой зад - плоскодонка; 🟡не делать силикон - все равно сделала 100%; 🟡работать на 5 работах - ой, что ты чешешь, такого не бывает. ⠀ Нет нигде такого осуждения и такого несчастья как в странах пост сов., такого горя внутреннего Я и такого отчаяние, таких ярлыков, таких стандартов и такой одной гребёнки, где низкое либидо замещается молодой любовницей, где желание нравится доходит до «сисек в кредит», где таинство рождения человека транслируется в прямом эфире ради просмотров, где возраст - это плохо, где успех - это блестяшки, а не интеллект, где интеллект - «самая умная что-ли?». ⠀ Хочу порекомендовать вам 2 видео, 1) Светланы Бондарчук - «Эйджизм, женщины 40+» - слушайте каждое слово , каждого спикера, 2)«Осторожно , Собчак» с ней же. ⠀ Это вам не вечно рожающие блоггеры с шариками «кого же мы ждём», это интеллигенция такая, какой должно быть общество в лице каждого гражданина любой страны ! ⠀ Peace-love Photo @marta_hnoyova

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За чотири години пост зібрав понад 1500 лайків.

"Моя Дівчинка! Балдію від твого мислення 😌", "Як завжди ГЕНІАЛЬНО сказано 👏👏👏 Браво, За🥦", "Чудовий випуск зі Світланою Бондарчук, інтелігентна і прекрасна жінка", "Запоєм переглянула Ост.Собчак з Бондарчук👅🔥👅Бомба а не жінка. Ейджизм якраз на підході", "по-моєму, вони обидві дуже нудні і штучні ( нема в них справжньої щирості)", "Відео дивилася раніше,Бондарчук сподобалася,а от інтелігенція в особі Собчак - це занадто!В іншому з вами повністю згодна!🌷", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Поліна Логунова була одягнена в коротку сукню з глибоким декольте. Вона підняла голову і закрила очі від задоволення. Її великі апетитні груди ледь не вистрибували з наряду.

Видно, що фото було зроблено під час зйомки, волосся моделі поправляв стиліст. 

Вийшла справжня фатальна красуня. 

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Мур

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Нагадаємо, що ефектна жінка Ступки вбралася в прозоре боді і залізла на кухонний стіл: "Божественне тіло".

Також Politeka писала, что гаряча Поліна Логунова зізналася, отримала апетитні форми: "Якщо схудну до 50 кг, то...".

А ще Politeka повідомляла, що Поліна Логунова пікантно оголилася і розбурхала зухвалої позою: ні краплі скромності.