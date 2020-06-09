Зірка вражає майже кожен день

Модель і інстадіва Поліна Логунова, дружина українського актора Дмитра Ступки, постала трохи у незвичному образі

Красуня часто хвалиться своїм струнким тілом в Instagram, передає Politeka.net. Зірка отримує масу компліментів, завдяки своїм образам.

Поліна Логунова з'явилася в чорному мереживному ліфчику, який засвітила, коли скинула з плечей довгий піджак. Також на моделі були довгі брюки-кльош, що сидять на стрункій талії.

В руках зірка тримала пляшку з шампанським і посміхалася.

В пості зірка міркує про громадян пострадянського союзу, які, на думку Поліни, більше інших засуджують людей, а також не дуже коректно поводяться.

"🟡 Відповідати хейтерам тією ж монетою - ти ж публічна особа, закрий рота і слухай мій хейт", - написала Логунова.

За чотири години пост зібрав понад 1500 лайків.

"Моя Дівчинка! Балдію від твого мислення 😌", "Як завжди ГЕНІАЛЬНО сказано 👏👏👏 Браво, За🥦", "Чудовий випуск зі Світланою Бондарчук, інтелігентна і прекрасна жінка", "Запоєм переглянула Ост.Собчак з Бондарчук👅🔥👅Бомба а не жінка. Ейджизм якраз на підході", "по-моєму, вони обидві дуже нудні і штучні ( нема в них справжньої щирості)", "Відео дивилася раніше,Бондарчук сподобалася,а от інтелігенція в особі Собчак - це занадто!В іншому з вами повністю згодна!🌷", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Поліна Логунова була одягнена в коротку сукню з глибоким декольте. Вона підняла голову і закрила очі від задоволення. Її великі апетитні груди ледь не вистрибували з наряду.

Видно, що фото було зроблено під час зйомки, волосся моделі поправляв стиліст.

Вийшла справжня фатальна красуня.

Нагадаємо, що ефектна жінка Ступки вбралася в прозоре боді і залізла на кухонний стіл: "Божественне тіло".

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