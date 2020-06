View this post on Instagram

🟡Быть успешнейшие мужчины не допустимо; 🟡отвечать хейтерам той же монетой - ты же публичная личность, закрой рот и слушай мой хейт; 🟡иметь целлюлит - отвратительно; 🟡не носить «Трессы для объёма» - не стильно; 🟡не быть богатой «по любви» - не будешь принята «высшим общество»; 🟡в смысле не последний айфон?; 🟡иметь свою точку зрения - закрой рот; 🟡не выдавать хайповый контент - будешь забыта; 🟡не рожать онлайн - как это вообще?; 🟡счастливая мама 3 ангелочков, как прошли наши роды - в смысле не хочешь рожать?; 🟡будь молчаливой и послушной - у тебя же такооооой муж; 🟡раньше такая миленькая была - сейчас такая старая; 🟡не иметь большой зад - плоскодонка; 🟡не делать силикон - все равно сделала 100%; 🟡работать на 5 работах - ой, что ты чешешь, такого не бывает. ⠀ Нет нигде такого осуждения и такого несчастья как в странах пост сов., такого горя внутреннего Я и такого отчаяние, таких ярлыков, таких стандартов и такой одной гребёнки, где низкое либидо замещается молодой любовницей, где желание нравится доходит до «сисек в кредит», где таинство рождения человека транслируется в прямом эфире ради просмотров, где возраст - это плохо, где успех - это блестяшки, а не интеллект, где интеллект - «самая умная что-ли?». ⠀ Хочу порекомендовать вам 2 видео, 1) Светланы Бондарчук - «Эйджизм, женщины 40+» - слушайте каждое слово , каждого спикера, 2)«Осторожно , Собчак» с ней же. ⠀ Это вам не вечно рожающие блоггеры с шариками «кого же мы ждём», это интеллигенция такая, какой должно быть общество в лице каждого гражданина любой страны ! ⠀ Peace-love Photo @marta_hnoyova