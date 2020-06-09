Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, підкорила досконалими формами
Зірка опублікувала гаряче фото, на якому постала у всій красі, повідомляє Politeka.net. На знімку Квітко постала в спокусливому бікіні.
Маленький ліфчик обтягнув багаті форми красуні, які, здавалося, зараз випадуть. Бікіні мало пікантний виріз в районі пишних грудей. А тоненька лінія тканини під грудьми ледь справлялася з натиском грудей.
Здавалося, що купальник не мав такий крій, а просто порвався.
На пишних стегнах була в'язана пов'язка з бахромою, яка відкрила види на пишні форми.
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Також не можна відірватися від тонкої талії красуні.
Зірка позувала біля басейну, розпустивши волосся і закривши очі ніби від насолоди.
"Хорошої неділі", - написала модель.
За 11 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі були підкорені видами досконалої красуні і написали їй масу компліментів.
Нагадаємо, Анастасія Квітко показала літній кадр в жаркому бікіні стильного відтінку. Дівчина зовсім не посоромилася настільки сміливих вирізів, адже її пишні форми ледь умістилися в тонкий ліфчик.
Раніше ми писали, що російська Кардашьян позувала в крихітному купальнику спиною на камеру, демонструючи бездоганні і значні форми.
«Я не така висока, всього 5,5», - відповідає вона.
Нагадаємо також, що Анастасія Квітко показала пишну фігуру в незвичному купальнику. При чому саме в такому вигляді вона виходить на вулицю і катається на велосипеді.
Так, пишнотіла красуня була в купальнику яскравого помаранчевого кольору і кросівках.
Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.