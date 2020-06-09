Модель Демі Роуз кожен день демонструє свої апетитні форми у всій красі

Цього разу зірка опублікувала у своєму Instagram нове фото в спокусливому вбранні, повідомляє Politeka.net.

Блискуча красуня з'явилася в платті на тонких бретелях, яке підкреслило її тонку талію і пишні груди. Великі принади ледь не виривалися назовні.

Не можна було й не помітити найтоншу талію з пишними стегнами. Все разом це створювало невимовні відчуття від краси побаченого.

Модель позувала на дивані, трохи вигнувшись і закинувши довге волосся набік. Красу обличчя Демі підкреслив легкий макіяж з акцентом на вії і глянсові губи.

"Після дивних вихідних в походах і духовного спілкування з собою і природою, я знову відчуваю себе впевненою і оновленою. Я рекомендую всім зайнятися на деякий час своїм внутрішнім світом, щоб побути наодинці зі своїми думками, місяцем і зірками. Я люблю всіх вас", - підписала фото модель.

За 10 годин пост зібрав понад 200 тисяч лайків і багато коментарів від людей, які захоплювалися її неймовірними формами і красою, адже вони доводять до божевілля.

Раніше ми писали, що Демі Роуз постала в одному чорному бікіні, яке продемонструвала на прогулянці на вулиці.

Зірка блиснула ідеальним тілом з досить пишними формами, захопивши засмаглою шкірою. Волосся ж Роуз воліла залишити розпущеним.

Нагадаємо також, що Демі Роуз позувала у відвертому міні, яке максимально оголює її значні форми.

«Вперше! Я дуже рада повідомити вам, що у мене буде прямий ефір у п'ятницю!», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі: "Боже, аж слинки течуть".

А ще Politeka писала, що Демі Роуз не втримала свої форми в незвичайному купальнику: "Гаряча і скажена".

Також Politeka повідомляла, що прекрасна Демі Роуз позбулася білизни і приголомшила розміром: "Можна дивитися вічно".