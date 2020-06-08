Знаменита артистка Алла Пугачова блиснула стрункою фігурою на жаркому літньому фото

В цей раз на фан-акаунті з'явився яскравий знімок, зроблений чоловіком співачки під час відпочинку. На представленому кадрі артистка зручно відпочивала на шезлонгу, засмагаючи під палючим сонцем.

При цьому артистка позувала в незвичайному чорному купальнику і такого ж відтінку тапочках з бантами. Алла Борисівна акуратно зав'язала волосся і здивувала фанатів жарким виглядом. При цьому підпис на фан-акаунті вийшла доволі оригінальною:

««Улюблена засмагає 😘 Зняв нишком - не любить, коли її фотографують» ©@maxgalkinru А. П.: «Більше так не роби!!!На перший раз прощаю, на другий раз отримаєш по повній програмі. Спасибі, що не в "білих тапочках"»

М. М: «я Боюся-боюся 😱»

А. П.: «люблю, люблю, люблю 😂😂😂»», - повідомляється на сторінці.

Шанувальники тут же відреагували:

«🙏🙏🙏 дуже красива і скромна👍👍👍», «Навіщо все це милий? Ти найкраща!!! Спасибі Максу не ревнує, пощастило!!!», «Золота моя дівчинка!!!! Ось кого люблю щиро з шоу-бізнесу так тільки її за те що вона просто є🙏🌹🌹🌹», «Виглядає чудово. Молоді заздріть», «Ви класно виглядаєте 👍😘», «Просто справжня жінка🤗👍молодчинка))) великій і світлій любові.... Довгі роки😘», «Алла Борисівна, ви чудово виглядаєте. Я думаю, що вашій зовнішності можуть позаздрити і сорокарічні....».

Раніше артист поділився свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав їх спільних з співачкою Аллою Пугачовою дітей - Гаррі і Лізу (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Хлопчик стояв за музичним пультом, "вмикаючи" щось середнє між естрадними мотивами і шансоном, кривлявся і активно жестикулював, навіть вилазив ногою на інструмент. Недалеко від нього щосили танцювала Ліза. Малятко несамовито стрибала, подзадоривая брата. Гордий батько при цьому знімав дійство на камеру і зрідка захоплено коментував.

"Йшов незнамо який день самоізоляції... Чомусь у нас з ранку відбувається те, що в російських шинках починалося ближче до ночі 😂 Імпровізація дитяча несрежиссированная", - підписав відео Галкін.

Нагадаємо, Алла Пугачова налякала зовнішнім виглядом на фото зі своїми дітьми.

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом.