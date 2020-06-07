Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала в пікантній позі, як веселиться на пляжі

Цього разу молода красуня показала річний кадр в жаркому бікіні стильного відтінку. Дівчина зовсім не посоромилася настільки сміливих вирізів, адже її пишні форми ледь умістилися в тонкий ліфчик, повідомляє Politeka.

Так, дівчина приміряла модне бікіні болотного відтінку підкорила фанатів. Сівши на золотистий пісок, Анастасія позувала з щасливою посмішкою на обличчі і яскравим макіяжем. При цьому світлі локони знаменитості все ще вологі після пляжної прогулянки.

«Ви чудово красиві», «ти дуже прекрасна️❤️🙌❤️», Просто бомбически ідеальна🤔🌻», «Так прекрасна ти, просто одна спокуса», «beautiful😍», «Можу посперечатися, що пісок важко видалити ... Бідолаха ... Те, що ми робимо, щоб догодити іншим, LOL», «я чекаю тебе в Європі ... Приєднуйся швидше :-)», «Дивно», «Виглядає так добре», - написали користувачі.

Також Анастасія приміряла настільки незвичайний образ спеціально для чергової реклами білизни, з чим успішно правилася. При цьому вона не стала укладати довгі локони в зачіску і хвалитися макіяжем, залишивши акцент на одязі:

«Привіт, хлопці 💕 Журнал @ sixty6mag Ph @ ohrangutang», - зазначила колег Анастасія

Фанати одразу ж відреагували:

«У неї такі великі і солодкі...», «Яке тіло, продовжуй, пустунка!!!», «😨😨oooooooohhhhhh😨😨», «Це занадто гаряче, щоб описати!», «Ух ти», «Який це пляж ?!», «Дивне тіло», «Жарко. Люблю тебе», «Ваша найгарячіша модель за всю історію», «Гарячий відок🔥🙌🏼», «Жахлива дупа, ти накачала її занадто великий», «Ей, чому ти приховуєш це, тобі є що показати, таку диньку», «Сссшхххх так жарко».

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.