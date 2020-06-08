Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала незвичайний образ

На фото красуня сидить біля овочевого прилавка в чорній напівпрозорій мереживній сукні. Анастасія розсунула ноги сидячи на стільці і дивився прямо в камеру, зібравши волосся в акуратний хвіст. На тлі можна побачити ящики з гарбузами, помидомарми, яблуками та іншими овочами і фруктами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати, включаючи Олену Кравець, поставили більше тисячі лайків:

"Кожен заробляє, як може", "Полуничка", "Святковий натюрморт!", "Ціни на фрукти досить високі ;)", "Культурно", "Міняємо професію?)".

Повідомлялося, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко блиснула бездоганними формами в одному бікіні.

«Я вже давно не худенька. Років 30 десь. Чомусь я вічно худну і хочу «як торік», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кумейко позує в одному сміливому міні-бікіні і топі, демонструючи бездоганну фігуру.

Повідомлялося, що колишня учасниця гурту Nikita Анастасія Кумейко порадувала шанувальників і показалася в розкішній мереживній білизні.

Так, зірка знялася у пікантній фотосесії для одного з популярних чоловічих глянців, демонструючи апетитні форми в розкішному мереживній білизні. На першому знімку зірка позує напівсидячи, показуючи розкішне тіло в мереживі.

Нагадаємо, фігуриста екс-Nikita похвалилася «бомбочками» в сукні з глибоким декольте

А ще Politeka писала, гаряча екс-Nikita в майці показала, як потрібно приводити тіло в порядок

Також Politeka повідомляла, що екс-Nikita прозорою сіточці посвітила п'ятою точкою в ліжку



