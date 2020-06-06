Субсидії стануть доступними для більшого числа українців

У зв'язку з карантином у Мінсоцполітики були внесені зміни, за якими субсидії стануть доступніми для всіх безробітних, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Подробицями змін поділився заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі каналу «Україна 24».

На тлі карантину число безробітних в Україні різко підскочило. Так, за даними Торгово-промислової палати, воно становить 13,7%-15,4% від працездатного населення.

За словами Музиченка, правила отримання субсидії засновані на вивченні доходу громадянина за попередні 6 місяців, однак в період карантину багато українців втратили можливість працювати, тому дані правила були відкориговані ще в кінці березня.

Так, при отриманні субсидії для безробітних, які оформили відповідну допомогу, тепер враховуються доходи в розмірі цієї допомоги.

«Є процедура вивчення майнового і матеріального становища одержувача субсидій. Є певний строк, у який розглядаються документи. Це 10 днів. Якщо рішення передбачає певні обставини, наприклад, у людини дві машини, дві квартири, але втрачений дохід, це все повинен визначити інспектор», - розповів Музиченко.

Він уточнив, що в цілому між подачею обігу та отриманням виплат може пройти приблизно 10 днів.

Раніше в Міненерго заявили, що норми, що стосуються споживання газу без лічильників, занижені. Тому тепер пропонується, підвищити норматив і, таким чином, людям буде вигідніше встановлювати газові лічильники. Крім того, у кого немає приладів обліку будуть відмовляти в субсидіях.

Нагадаємо, українців чекає підвищення ціни на газ, в Кабміні видали постанову.

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