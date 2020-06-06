Переможниця проекту "Холостяк" розповіла, що почуває після фіналу

Свій коментар вона дала "Фактам".

За словами Даші, зізнання Максима про інтимний зв'язок з іншою учасницею проекту стало дня неї справжнім ударом.

"Якщо говорити конкретно про цю ситуацію, то я її сприймаю не як зраду, а як зраду. Тому що в моєму уявленні ми були парою ще після знайомства з моєю родиною. Я говорила йому, що закохана", - зазначила дівчина.

Згадуючи своє минуле, вона не погодилася змінювати своє рішення.

"Я вже проходила в своєму житті через зраду і обнулиться зараз, сказати: "Окей, забули, йдемо далі" я не можу. Та мені, якщо чесно, це вже не потрібно. Я цим перехворіла, це все вже відлягло", - зізналася переможниця шоу.

Раніше головний герой 10 сезону шоу «Холостяк» Макс Михайлюк розповів, чим його зачарувала переможниця проекту Даша Ульянова.

Макс зізнався, що часто в спілкуванні з Дашею проводив паралелі зі своєю сестрою, у якої було схоже минуле. Крім того, йому подобалася відкритість дівчини. Михайлюк переконаний, що Даша завжди говорила, що відчуває.

Також Макс зізнався, що після проекту «Холостяк» його почали впізнавати на вулиці і просять сфотографуватися, при цьому підходять як чоловіки, так і жінки.

Нагадаємо, "Холостяк" Макс Михайлюк зняв одяг і похвалився, як пощастило переможниці.

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