Нічого собі поза!

Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "руської Кім Кардашьян", опублікувала гарячі відео

Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

Як передає Politeka.net, на цей раз, ідеал для улюбленців пишних фігур вирішила показати верх розпусти.

Вбралася Квиткто у спідницю, яку зазвичай носять школярки. Зайнявши, м'яко кажучи пікантну позу, вона показала найцікавіші місця, прикривши їх тільки "вогником".

Таким чином вона хотіла привернути увагу до знижки на якийсь товар і, швидше за все, у неї все вийшло.

Раніше ми повідомляли, що російська Кардашьян виставила апетитну п'яту точку посеред вулиці.

Пост Анастасії Квітко в Instagram набрав понад 118 тисяч переглядів за сім годин, а популярна модель лише поділилася фото з прогулянки.

Позувала вона на тлі пальм і міських висоток.



Зазначимо, що славу Анастасії приніс її профіль у Instargam, де рахунок передплатників вже пішов на мільйони. Дівчина рекламує білизну, одяг, харчування для спортсменів, а також регулярно радує шанувальників знімками вельми відвертого характеру.





Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.