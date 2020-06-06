Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "руської Кім Кардашьян", опублікувала гарячі відео

Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

Як передає Politeka.net, на цей раз, ідеал для улюбленців пишних фігур вирішила показати верх розпусти.

Вбралася Квиткто у спідницю, яку зазвичай носять школярки. Зайнявши, м'яко кажучи пікантну позу, вона показала найцікавіші місця, прикривши їх тільки "вогником".

Популярні новини зараз

Остапчук після втечі до коханки раптово вивалив таємницю шлюбу з Войченко: "Мені не соромно..."

Припинення роботи банкоматів: у Нацбанку заявили про важливі зміни і скорочення графіка

Зупинилося серце зірки «Спортлото 82» і «Єралаш» Михайла Кокшенова, трагічні деталі: «Світла пам'ять»

Удар курсу, безкоштовні евробляхи і українці без грошей – головне за ніч
Показати ще

Таким чином вона хотіла привернути увагу до знижки на якийсь товар і, швидше за все, у неї все вийшло. 

Раніше ми повідомляли, що російська Кардашьян виставила апетитну п'яту точку посеред вулиці.

Пост Анастасії Квітко в Instagram набрав понад 118 тисяч переглядів за сім годин, а популярна модель лише поділилася фото з прогулянки.

Позувала вона на тлі пальм і міських висоток.


Зазначимо, що  славу Анастасії приніс її профіль у Instargam, де рахунок передплатників вже пішов на мільйони. Дівчина рекламує білизну, одяг, харчування для спортсменів, а також регулярно радує шанувальників знімками вельми відвертого характеру. 

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

 

 