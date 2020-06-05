Модель Демі Роуз показала всю себе під час фотосесії повністю без білизни

В цей раз дівчина підкорила фото, опублікованими в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці, на якому постала абсолютно без одягу. Так, Демі похвалилася формами, прикривши груди лише тонким шарфом з тонкими нитками, повідомляє Politeka.net.

На стильному кадрі засмагла Демі зігнулась у томної позі прямо на скелі й підкреслила гідність, вимазавшись маслом. При цьому дівчина розпустила довгі локони і захопила їх блискучим виглядом:

«Ahi te entra toditito ... Ricura», «Приголомшуючий відок», «ти як дика кішка», «Чудовий гарний чоловічок❤️❤️❤️❤️», «озирнись і подивися на мене», «Вогняна лялечка🔥», «Que, ermosa», «Я люблю тебе», «Будь ласка, не переставайте», «Фотошоп 🌚», «Привіт звідки ви ?», «Гей, Демі! Ви носите костюм кольору шкіри або це все ваше дуже надихаюче тіло ??? 😮😍🔥😂»», - написали шанувальники.

Зазначимо, після участі в модельному шоу, дівчину почали запрошувати у відомі журнали: її обличчя прикрашало сторінки «For Him Magazine» і «Nuts». Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Зараз вона активно рекламує білизну і цей раз не став винятком:

«Майамі – пляжна тиждень! Ходити по шоурумі в моєї нової колекції просто шикарно💖 Дякуємо за постійну підтримку і віру в себе в моєму подорожі. В житті ви повинні розсунути межі, вийти зі своєї зони комфорту, щоб рости особисто і професійно».

Шанувальники тут же відреагували:

«Мені дуже подобається сезон бікіні з тобою, Демі! ️💋💋💋», «Так жарко, це солодше, ніж Кайлі Дженнер», «Я б хотів запросити тебе на вечерю», Підкорює апетитним виглядом», «солодкий пончик», «ти шикарна дівчина», «обожнюю тебе, Демі».

Нагадаємо, що засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі: "Боже, аж слинки течуть".

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