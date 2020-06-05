Єдина донька російського гумориста Михайла Задорнова Олена приголомшила мережу гарячим образом
На фото Олена позує в чорній сукні вище коліна і красивим декольте. Красуня доповнила образ підборами і мечем, який тримала перед собою. Яскравий макіяж і цілеспрямований погляд додав кадру особливого шарму. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Мені, часом, приємно,
Що Днями Йому Приснилася
Дуже Цікаво.
Як би в Рамочку Обрамити
Плітки Місцевої Ванги,
Що часом дарує Пам'ять?" - підписала фото красуня.
Фанати встигли поставити більше 200 лайків під публікацією і написали кілька коментарів:
"Мда, дуже сильно сильно.дуже порадувала!!!!", "Люблю твої вірші", "Прекрасне поєднання фото і рими!", "Приголомшливий стиль, лаконічний і влучний", "Якийсь особливий у вас стиль, мені подобається", "Розумниця! Не підводь батю", "Валькірія".
Раніше ми повідомляли, що єдина дочка російського гумориста Михайла Задорнова, Олена, здивувала акробатичними талантами.
Дівчина опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, зроблене на пляжі. Як відомо, Олена вже кілька років живе на Мальті, частенько вихваляючись у соцмережі красивими видами.
На цей раз Задорнова позувала на тлі Середземного моря в незвичайній позі.
Нагадаємо, грайлива дочка Задорнова приголомшила глибиною декольте, сміливе фото
Також Politeka повідомляла, що дочка Задорнова повністю роздяглася і показала, що підкорює чоловіків
А ще Politeka писала, що дочка Задорнова розповіла про таємні муз батька