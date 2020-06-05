Єдина донька російського гумориста Михайла Задорнова Олена приголомшила мережу гарячим образом

На фото Олена позує в чорній сукні вище коліна і красивим декольте. Красуня доповнила образ підборами і мечем, який тримала перед собою. Яскравий макіяж і цілеспрямований погляд додав кадру особливого шарму. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я не Просто Змінилася,

Мені, часом, приємно,

Що Днями Йому Приснилася

Дуже Цікаво.

Як би в Рамочку Обрамити

Плітки Місцевої Ванги,

Що часом дарує Пам'ять?" - підписала фото красуня.

Фанати встигли поставити більше 200 лайків під публікацією і написали кілька коментарів:

"Мда, дуже сильно сильно.дуже порадувала!!!!", "Люблю твої вірші", "Прекрасне поєднання фото і рими!", "Приголомшливий стиль, лаконічний і влучний", "Якийсь особливий у вас стиль, мені подобається", "Розумниця! Не підводь батю", "Валькірія".

Раніше ми повідомляли, що єдина дочка російського гумориста Михайла Задорнова, Олена, здивувала акробатичними талантами.

Дівчина опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, зроблене на пляжі. Як відомо, Олена вже кілька років живе на Мальті, частенько вихваляючись у соцмережі красивими видами.

На цей раз Задорнова позувала на тлі Середземного моря в незвичайній позі.

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