Зірка перевершила сама себе

Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, похвалилася неймовірними формами в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Який у тебе ріст?» - запитують її шанувальники.

Уточнимо, що Квітко позує в крихітному купальнику спиною на камеру, демонструючи бездоганні і значні форми.

«я не така висока, всього 5,5», - відповідає вона.

Звернемо увагу, що шанувальники зірки не змогли що-небудь сказати, адже кадри модель викинула у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала всю себе в еротичній позі.

цього разу молода красуня показала досить пишні форми нової модної колекції купальників і в рваною майці червоного відтінку під тон її бікіні. Для того, щоб заінтригувати фанатів, дівчина повернулася до об'єктиву боком, підкресливши тим самим ідеально тонку талію.

На спекотному кадрі Анастасія приміряла настільки незвичайний образ спеціально для чергової реклами білизни, з чим успішно правилася. При цьому вона не стала укладати довгі локони в зачіску і хвалитися макіяжем, залишивши акцент на одязі.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.