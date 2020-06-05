Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком Аліна Лящук розповіла, як веселиться після проекту

У фіналі шоу "Холостяк" перемогла гімнастка Даша Ульянова, яка отримала безліч неоднозначних слів на свою адресу в соціальних мережах. Багато екс-учасниці після проекту стали не менш популярні, чим і переможниця. Після того, як стало відомо, що Макс мав інтимні стосунки з однією з учасниць, увага до дівчат особливо посилилося.

наприклад, миловидна дівчина Аліна, яку запам'ятали, як юну красуню раніше не мала серйозних стосунків. Дівчина підкорює фанатів у соцмережі Instagram і цей раз не став винятком. Лящук показала, як веселиться на відпочинку.

«Що я роблю на фото, як думаєте?) 👇🏻 Сьогоднішній день просто🥰 неймовірний! Вперше була в Тернополі, скажу чесно мене це місто вразило. дуже красиве😍 Не очікувала)) Гарні площі, маленькі вулички, люди. Було багато нових знайомств, приємних зустрічей! За 2.5 місяці я вперше відчула ніби все стало на свої місця і ніякого карантину! Обов'язково приїду ще! 🥰 #ternopil # идеальна_холостячка», - написала Аліна.

Ось що відповіли шанувальники:

«Така мила на фото, наче з дитиною граєш 😍😘», «Вспомнилося😂 А ти хітрун !! ☝️😂❤️», «У Тернополі дуже красиве озеро і звідти відкриваються неймовірні краєвиди😍 буде можливість то прогуляйся набережною😘», «Така чудна на фото))) 👍», «Це дуже здорово, що у вас стільки вражень від міста😍😍😍 я б теж хотіла туди з'їздити, а взагалі я мрію поїхати у всі міста України, стільки красивих і крутих місць😍😍😍», «дуже красива🌺», «граєш з собачкою👍💋😙😉», «жартуєте 😘», «Чудова 😍❤️», «На дитину як би "ну ну ну"», «Красуня😘😘😘😘».

До цього дівчина в Instagram розповіла, що її тексти, написані в соціальних мережах, не повинні бути спрямованими на адресу Максима, адже для неї ця історія закінчилася ще в січні.

«Да, мені було складно після проекту. Мені було незвично і незрозуміло. Я навіть написала Максу своє звичне привітання "салют хелоу". (не знаю, для чого і чому), але я не соромлюся і не приховую цього. Тому що, якщо людина дійсно відчував хоч щось (говорю про себе), то це не може пройти за один день, тому, мабуть, я хотіла спробувати», - розповіла дівчина.

При цьому вона підкреслила, що ця історія була 4 місяці тому. Тоді вона його знала тим Максом, якого бачила два - три рази в тиждень по годині і сприймала так, як бачила.

«Після переглядів усіх ефірів я побачила іншої людини. Ні, не поганого! Він класний. А просто людини, який, як би сказати… іншої людини. Не знаю, як пояснити. І коли ви мені писали: "Він ще зрозуміє, кого втратив", "Він ще зрозуміє, кого відпустив", "Він пошкодує". Я вас всіх дякую, за таку підтримку, за ваші слова! Але ні, він нічого не зрозуміє! Тоді він зробив правильний вибір, тому що ми різні! Від слова ЗОВСІМ. І ще раз повторюся, я вдячна в першу чергу собі, що пішла на кастинг і пройшла всі ці етапи», - зазначила Аліна.

Нагадаємо, "Холостяк" Макс Михайлюк зняв одяг і похвалився, як пощастило переможниці.

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