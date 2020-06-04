35-річний Володимир Остапчук, який недавно розлучився з дружиною, залишивши сім'ю з двома дітьми, похвалився незвичайними розваги

Поки шанувальники обговорюють розлучення телеведучого і його нову кохану Христину, молодий чоловік почав дивувати в соціальній мережі незвичайними юмористичными роликами. На цей раз Володимир вирішив скопіювати образ шемпанзе, плескаючись в тазику води, передає Politeka.net

Володимир у ванній поплескался досить дивним чином, вирішивши розсмішити Instagram і порівнявши себе з шимпанзе:

«Attention! Не повторюйте це вдома, якщо у вас немає датчика «антипотоп». #незайкаймне І взагалі мені вкрай важливо відчувати себе в безпеці і самому знати, що відбувається в новому будинку.⠀

Зараз тільки шкодую, що відразу не узяв датчик, який надсилають фото, якщо раптом хто буде намагатися увірватися в квартиру, поставлю його зовсім скоро, сказали теж дуже швидко», - написав артист.

Шанувальники тут же відреагували:

«Вова. Ви топ🔥🔥🔥 спасибі за настрій», «Христина хорошА. Артистично зіграла👏 ну Вова то само собою 👍🏻🔥», «Ааа,я репетую....🔥👏😘», «Який у Христини командний голос,однак😀😀😀», «Я в калюжі так плещу», «Клас😂😂😂😂».

Також не так давно Остапчук наголосив, що вже подав запит в службу опіки на проведення психологічної експертизи його колишньої дружини Олени Войченко. Він зазначив під час інтерв'ю з Катею Осадчою, що робить це саме для того, щоб у них як і раніше є невирішені питання.

За словами екс-дружини, чоловік вже не раз заявляв їх дітям, що у них буде "нова мама". При цьому вона згодна пройти експертизу, так як це офіційний запит і немає можливості відмовитися.

А ось Остапчук поспішив виправдатися, заявивши, що всі слова – «наклеп, брехня, вигадка і нечесна маніпуляція, в яку Олена вплітає дітей».

«Вважаю, що це неприпустимим! Це виходить за всякі межі! Всі чудово знають, як я ставлюся до своїх дітей. Їх здоров'я, у тому числі психічне, для мене є пріоритетом. Тому подібного роду думки мені і в голову не могли прийти, не кажучи вже про те, щоб я їх озвучував».

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".

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