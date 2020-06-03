Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про те, як приготувати смачний десерт

Кухар розкрив рецепт десерту трайфл у своєму Instagram, пише Politeka.net. Це одна з найсмачніших страв, завдяки якій полуниця "грає" по-новому.

Рецепт розрахований на три порції. Отже, для приготування мусу в чорному шоколаді знадобляться:

30 грамів жовтків;

30 грамів цукру;

100 грамів + 110 грамів вершків;

50 грамів чорного шоколаду;

28 грамів желатинової маси.

Спосіб приготування:

Розвести чотири грами желатину у 24 грамах води, щоб вийшло 28 грамів желатинової маси.

У сотейнику змішати 100 грамів вершків з жовтками і цукром. Заварити крем англез при температурі 83 ℃ (на маленькому вогні так, щоб жовтки не зварилися, а як тільки крем загус - зняти з плити).

Змішуємо желатинову масу з чорним шоколадом.

110 грамів вершків збити до м'яких піків, а далі змішати шоколадно-яєчну масу разом зі збитими вершками.

Розлити теплий мус в три склянки (приблизно 250 мл), заморозити для презентації, поставивши у морозилку на п'ять хвилин, а далі - охолодити в холодильнику.

Для полуничного крему знадобляться:

50 грамів пюре полуниці;

85 грамів білого шоколаду;

сім грамів желатинової маси;

чотири грами лимонного соку;

15 грамів вершкового масла.

Приготування:

В пюре з полуниці додати сік лимона і прокип'ятити. Потрібно зробити желатинову масу (один грам желатину на шість грамів води). Далі - додати в пюре і розчинити.

На водяній бані або в мікрохвильовій печі розтопити білий шоколад, полуничне пюре додайте до шоколаду і збити блендером.

Потім додати вершкове масло кімнатної температури, і ще раз збити блендером.

Вийшов полуничний крем намазати на холодний шоколадний мус. Можна додати улюблені нарізані тістечка.

Останній крок: порізати полуницю і прикрасити десерт, який тане в роті. Приємного апетиту!

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