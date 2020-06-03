Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про те, як приготувати смачний десерт 

Кухар розкрив рецепт десерту трайфл у своєму Instagram, пише Politeka.net. Це одна з найсмачніших страв, завдяки якій полуниця "грає" по-новому.

Рецепт розрахований на три порції. Отже, для приготування мусу в чорному шоколаді знадобляться:

30 грамів жовтків;

30 грамів цукру;

Популярні новини зараз

Продовження карантину, нові штрафи до 85 тисяч гривень і паніка в обмінниках - головне за ніч

Богомолов виставив напоказ Ксенію Собчак в "синцях" без одягу, гримить скандал: "Ви обидва хворі!"

Нацбанк ввів в Україні нові гроші, з "папірцями" прийшов час прощатися: "З 2 червня..."

Екс-коханець Алли Пугачової перестав їсти, сумні подробиці: "Не вистачає сил"
Показати ще

100 грамів + 110 грамів вершків;

50 грамів чорного шоколаду;

28 грамів желатинової маси. 

Спосіб приготування:

Розвести чотири грами желатину у 24 грамах води, щоб вийшло 28 грамів желатинової маси. 

У сотейнику змішати 100 грамів вершків з жовтками і цукром. Заварити крем англез при температурі 83 ℃  (на маленькому вогні так, щоб жовтки не зварилися, а як тільки крем загус - зняти з плити). 

Змішуємо желатинову масу з чорним шоколадом. 

110 грамів вершків збити до м'яких піків, а далі змішати шоколадно-яєчну масу разом зі збитими вершками.

Розлити теплий мус в три склянки (приблизно 250 мл), заморозити для презентації, поставивши у морозилку на п'ять хвилин, а далі - охолодити в холодильнику.

Для полуничного крему знадобляться: 

50 грамів пюре полуниці;

85 грамів білого шоколаду;

сім грамів желатинової маси;

чотири грами лимонного соку;

15 грамів вершкового масла. 

Приготування: 

В пюре з полуниці додати сік лимона і прокип'ятити. Потрібно зробити желатинову масу (один грам желатину на шість грамів води). Далі - додати в пюре і розчинити. 

На водяній бані або в мікрохвильовій печі розтопити білий шоколад, полуничне пюре додайте до шоколаду і збити блендером.

Потім додати вершкове масло кімнатної температури, і ще раз збити блендером.

Вийшов полуничний крем намазати на холодний шоколадний мус. Можна додати улюблені нарізані тістечка. 

Останній крок: порізати полуницю і прикрасити десерт, який тане в роті. Приємного апетиту!

View this post on Instagram

Десерт-трайфл від Ектора та БКК: шоколадний мус, полуничне кремю та тістечко «Київське». Супер-популярний рецепт з мого онлайн мастер-класу з @kyivbkk - тепер ваша полуниця заграє по-новому! В рецепті 3 порції!) Мус на чорному шоколаді: 1. Жовтки – 30 грам 2. Цукор – 30 грам 3. Вершки (1) – 100 грам 4. Вершки (2) – 110 грам 5. Чорний шоколад – 50 грам 6. Желатинова маса – 28 грам Спосіб приготування: • Додайте до 4 грам желатину 24 грами води – вийде 28 грам желатинової маси. • Жовтки, цукор та вершки (1) – змішайте у сотейнику та заваріть крем англез при температурі 83С (на малому вогні, дуже обережно зробіть крем, щоб жовтки не зварилися, як тільки крем загус – знімайте з вогню) • Додайте чорний шоколад та желатинову масу, змішайте до однорідності • Збийте вершки (2) – до м’яких піків • Змішайте шоколадно-яєчну масу разом зі збитими вершками • Розлийте теплий мус на 3 склянки (близько 250 мл) для презентації та заморозьте на 5 хвилин, а потім у холодильник Полуничне кремю. Інгредієнти: • Пюре полуниці – 50 грам • Білий шоколад – 85 грам • Желатинова маса – 7 грам • Лимонний сік – 4 грама • Вершкове масло – 15 грам Спосіб приготування: • Зробіть пюре з полуниці, додайте сік лимона, закип’ятіть; зробіть желатинову масу (1 грам желатину на 6 грамів води) • Додайте у пюре та розчиніть • На водяній бані або у мікрохвильовій печі розтопіть білий шоколад, полуничне пюре додайте до шоколаду та збийте блендером • Додайте вершкове масло кімнатної температури, ще раз пробийте блендером • Вилийте полунчне кремю на холодний шоколадний мус • Додайте нарізані тістечка «Київські» від БКК • Поріжте полуницю та прикрасьте десерт. Трайфл готовий! Смачного!

A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) on

Нагадаємо, що легендарний кухар назвав головний секрет ідеальної яєчні: все змінить лише одна деталь

Також Politeka писала, що шеф-кухар поділився фірмовим рецептом курки, пальчики оближеш: «Соковита і ніжна завдяки…»