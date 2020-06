View this post on Instagram

Десерт-трайфл від Ектора та БКК: шоколадний мус, полуничне кремю та тістечко «Київське». Супер-популярний рецепт з мого онлайн мастер-класу з @kyivbkk - тепер ваша полуниця заграє по-новому! В рецепті 3 порції!) Мус на чорному шоколаді: 1. Жовтки – 30 грам 2. Цукор – 30 грам 3. Вершки (1) – 100 грам 4. Вершки (2) – 110 грам 5. Чорний шоколад – 50 грам 6. Желатинова маса – 28 грам Спосіб приготування: • Додайте до 4 грам желатину 24 грами води – вийде 28 грам желатинової маси. • Жовтки, цукор та вершки (1) – змішайте у сотейнику та заваріть крем англез при температурі 83С (на малому вогні, дуже обережно зробіть крем, щоб жовтки не зварилися, як тільки крем загус – знімайте з вогню) • Додайте чорний шоколад та желатинову масу, змішайте до однорідності • Збийте вершки (2) – до м’яких піків • Змішайте шоколадно-яєчну масу разом зі збитими вершками • Розлийте теплий мус на 3 склянки (близько 250 мл) для презентації та заморозьте на 5 хвилин, а потім у холодильник Полуничне кремю. Інгредієнти: • Пюре полуниці – 50 грам • Білий шоколад – 85 грам • Желатинова маса – 7 грам • Лимонний сік – 4 грама • Вершкове масло – 15 грам Спосіб приготування: • Зробіть пюре з полуниці, додайте сік лимона, закип’ятіть; зробіть желатинову масу (1 грам желатину на 6 грамів води) • Додайте у пюре та розчиніть • На водяній бані або у мікрохвильовій печі розтопіть білий шоколад, полуничне пюре додайте до шоколаду та збийте блендером • Додайте вершкове масло кімнатної температури, ще раз пробийте блендером • Вилийте полунчне кремю на холодний шоколадний мус • Додайте нарізані тістечка «Київські» від БКК • Поріжте полуницю та прикрасьте десерт. Трайфл готовий! Смачного!