Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала всю себе в сміливій позі

Цього разу молода красуня показала досить пишні форми нової модної колекції купальників і в рваній майці червоного відтінку під тон її бікіні. Для того, щоб заінтригувати фанатів, дівчина повернулася до об'єктиву боком, підкресливши тим самим ідеально тонку талію, повідомляє Politeka.

На спекотному кадрі Анастасія приміряла настільки незвичайний образ спеціально для чергової реклами білизни, з чим успішно правилася. При цьому вона не стала укладати довгі локони в зачіску і хвалитися макіяжем, залишивши акцент на одязі:

«Привіт, хлопці 💕 Журнал @ sixty6mag Ph @ ohrangutang», - зазначила колег Анастасія

Фанати одразу ж відреагували:

«У неї такі великі і солодкі...», «Яке тіло!!!», «😨😨oooooooohhhhhh😨😨», «Це занадто гаряче, щоб описати!», «Ух ти», «Який це пляж ?!», «Дивне тіло», «Жарко. Люблю тебе», «Ваша найгарячіша модель за всю історію», «Гарячий відок🔥🙌🏼», «Жахлива дупа, ти накачала її занадто великий», «Ей, чому ти приховуєш це, тобі є що показати, таку диньку», «Сссшхххх так жарко».

Зазначимо, Анастасія любить яскравий пляжний відпочинок, тому більшість її фото в соціальній мережі Instagram зроблені саме там. Також дівчина дуже часто показує, як веселиться на модних тусочках і вечірніх світських заходах. При цьому кадри, де Квітко показує фігуру в модних купальниках біля басейну, залишаються як і раніше, найбільш полулярными серед її фанатів.

До цього дівчина захопила фігурою в сміливої позі, показуючи, як веселиться біля басейну. Схилившись до самого борту, дівчина підкреслила свої переваги в бордовому купальнику і відразу ж привернула винимание фанатів:

«😍 ти така приголомшлива дівчина, зводиш з розуму», «Взу, просто підкорює цими вигинами, дуже гаряче😂😂🔥», Потрібно ще більше таких сміливих поз і поглядів🔥🔥🔥🔥», «cosita más hermosa 😋️🙌🇪🇸», «Ти просто королева спокуси», «Люблю тебе, моя солодка любов! 😍❤️😍❤️», «Ах, потрібно більше фото👏👏😍😍», «Ти дуууже гаряча, і це не жарт❤️».

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.