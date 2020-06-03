Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова похвалилася зухвалою зміною іміджу

Намагаючись прийти себе після зради Макса Михайлюка - чоловік, як відомо, під час проекту мав більш ніж інтимні стосунки з однією з учасниць і приховав цей факт, дівчина почала активно вести свій Instagram. Цього разу Даша показала, як проводить час на самоті, змінює імідж і приділяє час тільки собі. Новий кадр в Instagram, підкорив фанатів Ульянової, передає Politeka.net.

Молода гімнастка постала в акуратній чорній сорочці з дрібними ґудзиками та світлих джинсах з високою талією, підкресливших її струнку фігуру. Не секрет, що не так давно Даша скинула багато зайвих кілограм і тепер активно хвалиться фігурою і акробатичними здібностями під час фотосесій практично без одягу.

В цей раз, незважаючи на сромный наряд, дівчині вдалося привернути увагу завдяки своїй пишної зачіски. Довгі локони знаменитості викликали чимало компліментів серед шанувальників:

«Плач і дивись 😅😎», - інтригуюче підписала Даша.

Ось що відповіли фанати, помітивши, що дівчина все ще ходить з кільцем Макса:

«колечко?🧐», «Каблучка?😳😍😍😍», «З боку❤️❤️», «Красуня👍👍😘😘😘», дуже Красива😍», «Ваааууу, шикарна😻😻😻», «Треба йти в Ходостячку❤️», «Зі сторони)))», «Красуня🔥», «Офігенна зовнішність😍😍😍🔥», «Як справи?😍», «Нереальна 💫».

До цього зірка з'явилася в красивому платті з глибоким декольте, яке ідеально підкреслила всі достоїнства її фігури.

Також красуня вбралася і в інший наряд з прозорою сіткою, що додало пікантності образу, а її груди виглядала ідеально крізь прозору тканину.

Переможниця "Холостяка" розпустила довгі хвилясті волосся, а її образ завершував макіяж з глянцевими губами. Даша Ульянова зізналася, що чекає, коли на її сторінці набереться 300 тисяч передплатників.

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