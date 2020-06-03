Національний банк України з 3 червня 2020 року ввів в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять 10-гривневі банкноти
В НБУ українцям розповіли про всі зміни та відповіли на питання, що робити зі старими грошима, передає Politeka.net. Відповідне повідомлення опубліковано на офіційній Facebook-сторінці Нацбанку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
З середи, 3 червня, банки можуть отримувати оновлені грошові знаки у НБУ і видавати їх своїм клієнтам. Спочатку в обіг вводиться більше п'яти мільйонів монет номіналом 10 гривень. Їх уже розподілили між підрозділами НБУ в Київі, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові, Хмельницькому.
Українцям не доведеться спеціально обмінювати 10-гривневі банкноти на монети. Можна буде розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами. Банкноти номіналом 10 гривень будуть і далі перебувати в обігу, поки не зникнуть у результаті природного зносу.
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Нова монета відрізняється від монет в 1, 2 і 5 гривень збільшеними габаритами і ребрами зі спеціальним великим рифленням, що дозволить легко відрізнити її від монет інших номіналів.
За словами представница Нацбанку, завдяки вилученню з обігу розмінних монет номіналом 1, 2 та 5 копійок покращилася ситуація із розпізнаванням обігових монет номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень.
"Тепер зникла можливість плутанини цих монет через їх схожість за кольором", – пояснили в НБУ.
Відзначимо, що 2 червня в Україні з'явилася ще одна монета номіналом 10 гривень. НБУ випустив сувенірну монету зі срібла із зображенням нічного метелика совки розкішної.
Тираж буде обмежений і складе всього 2500 екземплярів, а вартість однієї монети становить 1075 гривень.
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