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Національний банк України з 3 червня 2020 року ввів в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять 10-гривневі банкноти

В НБУ українцям розповіли про всі зміни та відповіли на питання, що робити зі старими грошима, передає Politeka.net. Відповідне повідомлення опубліковано на офіційній Facebook-сторінці Нацбанку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

З середи, 3 червня, банки можуть отримувати оновлені грошові знаки у НБУ і видавати їх своїм клієнтам. Спочатку в обіг вводиться більше п'яти мільйонів монет номіналом 10 гривень. Їх уже розподілили між підрозділами НБУ в Київі, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові, Хмельницькому.

Українцям не доведеться спеціально обмінювати 10-гривневі банкноти на монети. Можна буде розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами. Банкноти номіналом 10 гривень будуть і далі перебувати в обігу, поки не зникнуть у результаті природного зносу.

Нова монета відрізняється від монет в 1, 2 і 5 гривень збільшеними габаритами і ребрами зі спеціальним великим рифленням, що дозволить легко відрізнити її від монет інших номіналів.

За словами представница Нацбанку, завдяки вилученню з обігу розмінних монет номіналом 1, 2 та 5 копійок покращилася ситуація із розпізнаванням обігових монет номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень.

"Тепер зникла можливість плутанини цих монет через їх схожість за кольором", – пояснили в НБУ.

Національний банк увів у обіг монету 10 гривень Монети номіналом 1️⃣0️⃣ гривень відсьогодні в обігу. 💸 Вони поступово замінять у обігу банкноти номіналом 10 гривень. Першочергово Національний банк уведе в обіг понад 5️⃣ млн монет номіналом 10 гривень. Вони уже розподілені між підрозділами Національного банку в регіонах (Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків, Хмельницький). Відсьогодні банки можуть отримувати оновлені грошові знаки в Національному банку й видавати їх своїм клієнтам. 💰 «Ми подбали про максимальний комфорт під час уведення в обіг монет номіналом 10 гривень, – пояснив Віктор Зайвенко. – Громадянам не потрібно спеціально обмінювати 10-гривневі банкноти на ці монети. Вони зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами. Банкноти номіналом 10 гривень, як і раніше, залишаться платіжним засобом, вони перебуватимуть в обігу, але через деякий час зникнуть у результаті природнього зношення і будуть замінені обіговими 10-гривневими монетами». 🛠Через свої збільшені габаритні розміри (діаметр, товщина та гурт) нова обігова монета суттєво відрізняється від нових обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень. Зокрема, вона має гурт з спеціальним крупним рифленням, що дозволить легко її відрізнити від обігових монет інших номіналів. 🤗 «Завдяки вилученню з обігу розмінних монет номіналом 1, 2 та 5 копійок покращилася ситуація із розпізнаванням обігових монет номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. Адже тепер зникла можливість плутанини цих монет через їх схожість за кольором», – зазначив Віктор Зайвенко. Gepostet von Національний банк України am Dienstag, 2. Juni 2020

Відзначимо, що 2 червня в Україні з'явилася ще одна монета номіналом 10 гривень. НБУ випустив сувенірну монету зі срібла із зображенням нічного метелика совки розкішної.

Тираж буде обмежений і складе всього 2500 екземплярів, а вартість однієї монети становить 1075 гривень.

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