Знаменита модель Сьюзі Кортес, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, поділилася новими фото з пікантних зйомок

Знаменита модель, яка раніше перемогла в конкурсі Міс Бум Бум, поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram новим кадром, зробленим в дуже провокаційній позі, повідомляє Politeka.net.

Так, в цей раз спекотна Сьюзі Кортес похвалилася чином, що лише підкреслив її фігуру – прозоре білизна виглядало на дівчині дуже інтригуюче. Сама модель прийняла провокативну позу, завдяки якій приховала свої достоїнства, але дуже заінтригувала фанатів.

«Нова Фотосесія !! Гаряча фотографія доступна також моєї ексклюзивної платформі, насолоджуйтеся прямо зараз, хлопці!» - написала дівчина під постом.

Шанувальники тут же захопилися тілом знаменитості:

«Яке шикарне тіло 🔥🔥🔥», «Мені дуже подобається така поза😍», Боже, виглядає апетитно👏👏», «🤩🤩😍😍mamacita😋😋😋😋🤪🤪🤪😘😘❤️❤️❤️» Ти виглядаєш дуже соковито, просто круто, що тобі вдається це😘😘😘😘😘», Мені от здається, що чогось не вистачає❤️👌👏», «Дуже апетитно😍🔥👍», «Все для любові», «У тебе відмінні ноги».

До цього Сьюзі підкорила видом в ліжку без ліфчика і в одному крихітному нижньому білизна, зовсім не прикриває її гідність. Модель з'явилася в природному вигляді, розпустивши свої довгі локони і залишивши з прикрас лише великі сережки з безліччю каменів. При цьому прихильники не змогли залишитися байдужими до чергового провокаційного кадру знаменитості, зазначивши, що її образ занадто гарячий, а сама вона порадувала "новими витівками".

Варто відзначити, що подробиць про ранньої біографії моделі вкрай мало. Відомо, що Сьюзі народилася і виросла в місті Кампінас. З дитинства дівчинка марила про кар'єру телеведучої. А одного разу вирішила, що потрапити на телевізійні екрани простіше, якщо чимось прославитися завдяки своїй фігурі дівчина і стала так знайома.

Також, під час самоізоляції дівчина, схоже, вирішила ґрунтовно оновити свій профіль у соціальній мережі й показати свої достоїнства у вей красі.

Нагадаємо, напівгола володарка найкрасивіших сідниць показала гру в футбол

А ще Politeka повідомляла, що володарка найкрасивіших сідниць показала свої принади на білих простирадлах

Також Politeka повідомляла, що володарка найкрасивіших сідниць зігнулася в міні-сукню і показала все