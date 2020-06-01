Знаменита модель Сьюзі Кортес, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, поділилася новими фото з пікантних зйомок
Знаменита модель, яка раніше перемогла в конкурсі Міс Бум Бум, поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram новим кадром, зробленим в дуже провокаційній позі, повідомляє Politeka.net.
Так, в цей раз спекотна Сьюзі Кортес похвалилася чином, що лише підкреслив її фігуру – прозоре білизна виглядало на дівчині дуже інтригуюче. Сама модель прийняла провокативну позу, завдяки якій приховала свої достоїнства, але дуже заінтригувала фанатів.
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«Нова Фотосесія !! Гаряча фотографія доступна також моєї ексклюзивної платформі, насолоджуйтеся прямо зараз, хлопці!» - написала дівчина під постом.
Шанувальники тут же захопилися тілом знаменитості:
«Яке шикарне тіло 🔥🔥🔥», «Мені дуже подобається така поза😍», Боже, виглядає апетитно👏👏», «🤩🤩😍😍mamacita😋😋😋😋🤪🤪🤪😘😘❤️❤️❤️» Ти виглядаєш дуже соковито, просто круто, що тобі вдається це😘😘😘😘😘», Мені от здається, що чогось не вистачає❤️👌👏», «Дуже апетитно😍🔥👍», «Все для любові», «У тебе відмінні ноги».
До цього Сьюзі підкорила видом в ліжку без ліфчика і в одному крихітному нижньому білизна, зовсім не прикриває її гідність. Модель з'явилася в природному вигляді, розпустивши свої довгі локони і залишивши з прикрас лише великі сережки з безліччю каменів. При цьому прихильники не змогли залишитися байдужими до чергового провокаційного кадру знаменитості, зазначивши, що її образ занадто гарячий, а сама вона порадувала "новими витівками".
Варто відзначити, що подробиць про ранньої біографії моделі вкрай мало. Відомо, що Сьюзі народилася і виросла в місті Кампінас. З дитинства дівчинка марила про кар'єру телеведучої. А одного разу вирішила, що потрапити на телевізійні екрани простіше, якщо чимось прославитися завдяки своїй фігурі дівчина і стала так знайома.
Також, під час самоізоляції дівчина, схоже, вирішила ґрунтовно оновити свій профіль у соціальній мережі й показати свої достоїнства у вей красі.
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