Стало відомо, як королева Єлизавета II розважається на карантині

Як передає Politeka.net, яскраві знімки були опубліковані в офіційному акаунті королівської сім'ї в Twitter.

За інформацією прес-служби, монарх Сполученого Королівства, незважаючи на обмежувальні заходи через пандемію вірусу, не має наміру відмовлятися від своїх звичок і хобі.

Так, королева Єлизавета II була помічена папараці під час кінної прогулянки по саду Віндзорського замку, де вона ізолювалася разом з чоловіком принцом Філіпом.

На опублікованих в Twitter кадрах можна побачити, як монарх Королівства осідлала 14-річну поні Ферн. А пряма постава і задоволений вигляд Єлизавети II викликали фурор в соціальних мережах.

"Як мило! Хоча я не знаю, як вона там опинилася, вона ровесниця зі мною, і єдине, на чому я можу їздити без сторонньої допомоги, це ескалатор", "Єлизавета в хорошій формі", "Це жорстка дама!", "Так приємно бачити, що королева процвітає", "Спасибі за те, що поділилися цими прекрасними фотографіями Її Величності", - написали поклонникпи в коментарях під знімками.

Як відомо, королева Єлизавета II захоплюється верховою їздою з дитинства, а першого поні їй подарували на 4-річчя. Більше того, монарх щороку відвідує Віндзорську кінну виставку і любить спостерігати за перегонами.

Раніше ми розповідали, як королева Єлизавета II збідніла через карантин. За підрахунками економістів, через пандемію уханьського вірусу монарх Сполученого Королівства Єлизавета II "збідніла" на $24 млн.

На даний момент стан королеви Єлизавети II експерти оцінюють в 424 мільйони доларів.

Також відомо, що в основному збитки були пов'язані з королівською нерухомістю. Більш того, пандемія вдарила по фондовому ринку, і частина акцій, що належать монарху Королівства Єлизаветі II, впали в ціні.

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