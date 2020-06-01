Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, похвалилася идеальніми формами в басейні

Анастасія любить яскравий пляжний відпочинок, тому більшість її фото в соціальній мережі Instagram зроблені саме там. Також дівчина дуже часто показує, як веселиться на модних тусочках і вечірніх світських заходах. При цьому кадри, де Квітко показує фігуру в модних купальниках біля басейну залишаються як і раніше, найбільш полулярными серед її фанатів, повідомляє Politeka.

цього разу дівчину захопила фігурою в сміливої позі, показуючи, як веселиться біля басейну. Схилившись до самого борту, дівчина підкреслила свої переваги в бордовому купальнику і відразу ж привернула винимание фанатів:

«😍 ти така приголомшлива дівчина, зводиш з розуму», «Взу, просто підкорює цими вигинами😂😂🔥», Потрібно ще більше таких сміливих поз і поглядів🔥🔥🔥🔥», «cosita más hermosa 😋️🙌🇪🇸», «Ти просто королева спокуси», «Люблю тебе, моя солодка любов! 😍❤️😍❤️», «Ах, потрібно більше фото👏👏😍😍», «Ти дуууже гаряча, і це не жарт❤️».

Раніше дівчина вирішила похвалитися значними перевагами в незвичайному чорному купальнику, зовсім не приховує її форми. Модель зовсім не соромиться досить незвичайної фігури, тому завжди підкреслює достоїнства різними ременями, купальниками з відкритим і глибоким декольте, а також сміливими образами.

Дівчина, схоже, відмінно проходить час на відпочинку, тому щодня поповнює Instagram новими кадрами, хвалиться образами біля басейнів і на пляжі. В цей раз у чорному купальнику з неймовірним декольте вона спокусила мережу завдяки вдало підібраному ракурсу.

Фанати виявилися просто в захваті:

«👏👏👏 Дівчина мрія», «яка ти спокуслива», «❤️❤Яка солодка пышка️❤️», «Хороші красиві бульбашки», «Ти дуже смілива дівчинка, адже цей вид… 😘💖❤️😛😈», «Красиве тіло 🔥🔥», «Ух ти! .. Ти просто приголомшливо красива жінка! ... я одружився! ... Це більше, ніж тяжіння! .... 😍😍😍😍😍😍», «Ммммм .... спокушає».

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.