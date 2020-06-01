Стало відомо про нові серйозні витрати Меган Маркл і принца Гаррі, які втекли в США

Про це пише таблоїд The Daily Mail.

Колишні герцоги Сассекські були змушені посилити охорону після того, як в Каліфорнії на них журналісти "оголосили полювання", атакуючи розкішний особняк за допомогою дронов.

За інформацією журналістів, Меган Маркл і принц Гаррі найняли ще охорону під керівництвом колишнього керівника служби безпеки президента США Рональда Рейгана — Гевіна де Беккера.

Раніше ця охоронна структура активно співпрацювала з такими зірками, як Мадонна, Том Хенкс і Шер. Заради безпеки колишнім герцогам доведеться щодня витрачати по $8,6 тисяч.

Інсайдери з оточення Меган Маркл і принца Гаррі стверджують, що зоряна пара серйозно стурбована «атакою дронов» та погрозами недоброзичливців, що готові розщедритися заради безпеки своєї родини і маленького сина Арчі.

«Гаррі і Меган повністю довіряють фірмі де Беккера. Це найбільше і саме шановне охоронне агентство в Лос-Анджелесі. Але їм доведеться заплатити за це чималі гроші», — додав обізнане джерело в коментарі журналістам.

Раніше ми розповідали про те, що на колишніх герцогів Меган Маркл і Гаррі оголосили справжню «полювання» в Лос-Анджелесі. Після того, як журналістам вдалося зробити лише кілька немногозначительных знімків, вони перейшли до «плану Б».

За інформацією ЗМІ, папараці вже п'ять разів атакували розкішний особняк екс-герцогів Сассекських в Каліфорнії за допомогою безпілотників.

Про це поліцейські вказали у своїх рапортах, які опинилися в розпорядженні журналістів. Дрони облітали ділянку Меган Маркл і принца Гаррі на висоті приблизно 6 метрів від землі. Їм вдалося зняти герцога, герцогиню і їх однорічного сина Арчі у невимушеній обстановці.

Нагадаємо, що примхи Меган Маркл і принца Гаррі обійшлися в десятки мільйонів: про таке не мріяла навіть принцеса Діана.

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