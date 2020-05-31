Дружина відомого українського хореографа Влада Ями Лілія показала свої форми і розповіла про свою філософію

На кадрах Ліля позує в закритому купальнику, стоячи біля пальми. Красуня позувала біля дерева в різних позах і бігала по піску. Волосся Яма вирішила залишити розпущеним і посміхалася на каамеру, радіючи заходу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Будь собою. Якщо хочеться щось зробити - роби зараз. Іншого шансу може не бути. Не будь залежна від чужої думки (хоча я з цим досі борюся,але я на вірному шляху). Життя одне і воно тільки твоє. Смак свободи солодкий і просто необхідний для легкого польоту довжиною в життя...", - написала співачка.

Фанати подивилися відео майже півтори тисячі разів і написали кілька коментарів:

"Як же все навколо красиво і романтично. А ви Ліля богиня", "Дуже красива! Оператор відмінно постарався", "Золоті слова, згодна на 100%, відео просто бомба", "Шалена краса".

Раніше ми повідомляли, що знаменитий український хореограф Влад Яма похвалився красунею-дружиною і проговорився про її головному гідність.

«Мало того, що красива, так ще мудра і готує неймовірно!, - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Юлія Яма позує в машині в елегантному червоному міні-сукня, виставивши напоказ розкішні ноги.

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