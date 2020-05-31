Стало відомо, кому з українців пощастить у першому місяці літа

Про це пише РБК-Україна.

Згідно з прогнозом астрологів, у червні пощастить близнюкам, левам і скорпіонам.

Що стосується близнюків, то перший місяць літа пройде для людей цього знаку з оптимізмом і позитивом і з'явиться час для відпочинку та пошуку нових захоплень.

Астрологи рекомендують приділяти увагу своєму організму, а в фінансовій сфері очікується невеликий підйом і не виключені вигідні пропозиції про партнерство.

Леви в червні зможуть втілити в життя найсміливіші плани і амбітні мрії. Зірки будуть весь перший місяць літа на стороні цих людей і будуть активно допомагати в досягненні цілей.

Для того, щоб все встигнути, астрологи рекомендують розставити свої пріоритети і в першій половині місяця віддати всі сили і час роботи. Що стосується амурних справ, то тут можливі кардинальні зрушення і варто прислухатися до порад і думку близьких друзів або батьків.

У скорпіонів в червні найбільш важливими стануть питання фінансів, роботи і покупок. Астрологи запевняють, що намічені плани будуть втілюватись у життя, але не варто потаємні секрети розповідати всім підряд.

У другій половині першого місяця літа почнуть вирішуватися побутові і домашні справи, тому краще якомога більше часу проводити зі своєю другою половинкою, але при цьому бути обережніше з емоціями. Самотні Скорпіони мають шанс зустріти довгоочікувану любов.

Також раніше ми називали три знака зодіаку, яким нечувано пощастить у червні. За прогнозом астролога Павла Глоби, перший місяць літа принесе тельцям, левам і скорпіонам "матеріальну компенсацію".

Зірки будуть супроводжувати тим тельцям. Якщо все зробити правильно, то гроші поллються річкою. При цьому, як розповідає Глоба, поки Тельці впевнено крокують до просування по службі, за їх спиною плетуть інтриги. Їм потрібно проявити пильність і обережність по відношенню до колег.

У дів в червні з'явиться надлишок грошей, які можна пустити на новий гардероб, ремонт або розваги. Але у всьому потрібно бути зосередженим, щоб уникнути авантюр.

У скорпіонів в червні з'являться нові проекти, які можуть принести їм прибуток. Головна умова - робота в команді. Астролог Павло Глоба стверджує, що потрібно довіряти колегам і тоді ці люди приречені на успіх.

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