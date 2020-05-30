Відома українська співачка Аліна Гросу вирішила записати кумедне відео для молодіжної мережі ТікТок

Як передає Politeka.net, відео красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вона зняла себе крупним планом, при цьому її плечі і зона декольте були оголені. Гросу дивилася в кадр і мяукала під музику. Вона повторювала інструкції, в результаті чого їй довелося спокусливо нявкати, нявкати як робот і як хлопчик.

«Зелені очі бувають у дурних або у божевільних» А. А. Чехов. p.s. Ні, не зійшла з розуму. На самоізоляції цій і не тільки замяукаєшь...», - написала співачка під відео.

За півгодини відео Гросу подивилися понад 12 тисяч разів. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Класне відео», «Яка класна. Мяу», «Ну, я радий був бачити це», «Я вас обожнюю», «Клас, яка талановита», «Ет точно Аліночка, красуня, згодна!», «Я не дуже люблю ці кривляння з тік току, але у Вас це дуууже мило виходить;)», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Аліна Гросу поділилася кадрами зі зйомок. Дівчина постала в шкіряній накидці з незвичайною зачіскою на голові. Шанувальники відразу звернули увагу, що красуня не наділа обручку. Як відомо, Гросу лише в минулому році вийшла заміж.

Нагадаємо, що Гросу розбурхала прозорим нарядом на людях, пікантні кадри: «Це був мій перший…».

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