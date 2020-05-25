Карантин не перешкода ПриватБанку для того, щоб загнати рахунки клієнтів в мінус

Про новий кричущий інцидент на тематичному порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт.

За його словами, у нього була невелика заборгованість на карантині, але він її погасив, після чого оплатив комуналку з карти.

З цього моменту почалися проблеми з рахунком.

"У суботу заходжу в Приват24 на картці — 1414 грн, дзвоню 3700, мені кажуть що зменшили кредит на цю суму. Банк прийняв таке рішення.Тобто, щоб скористатися картою, мені необхідно внести 1414 гривень, щоб вийти в 0, велике спасибі вам за таку турботу. Я клієнт банку не один рік, у мене хороша кредитна історія, на початку карантину просив збільшити кредитний ліміт, щоб не залазити в борги, немає не збільшили, а в мінус - будь ласка, на, отримуй", - обурюється клієнт.

Він також розповів, що йому неодноразово надходили погрози від співробітників Приватбанку через заборгованість.

"Я вже не буду писати про дзвінки з погрозами і розповідями про те, як мені буде зле, якщо я ось ось прямо зараз не погашу заборгованість і т. п. Закінчиться карантин, погашу кредитну карту, і розірву з вами договір через ваше ставлення до клієнтів!", - резюмував клієнт у своєму негативному відкликання.

"Банк приймає рішення про розмір кредитного ліміту і про його надання на підставі математичної моделі, яка будується на сотнях і, навіть, тисячах показників. На нього може впливати: кредитна історія, наявність депозитів та інші фактори. Активно користуйтеся послугами Банку, приймайте участь в акціях, проводьте розрахунки картками через торгово-сервісну мережу. Так як ліміти регулярно переглядаються і аналізуються, при використанні картки, як особистої, Ви можете в будь-який момент отримати смс від Банку, де буде вказано, що кредитний ліміт збільшений і Ви зможете ним скористатися", - відповів представник банку на скаргу в коментарях.

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