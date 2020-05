View this post on Instagram

Ви пам’ятаєте свої улюблені пиріжки з дитинства? Ті що бабуся готувала, запашні, їсти з молоком або холодним квасом? А хочете спробувати пиріжки з мого дитинства? В мене було все те ж саме, як і у вас, але в нас квасу не було ;) І називались пиріжки емпанадас…) Запрошую вас у моє дитинство, емпанадас з м’ясом та картоплею, все як в Україні і з українських продуктів😋 Інгредієнти тісто: • 360 грам борошна • ½ ч.л. солі • 170 грам вершкового масла (нарізаного кубиком) • 1 яйце • 125 мл молока Спосіб приготування тіста: • Змішайте муку та сіль у процесорі (можете вимішати руками) • Додайте вершкове масло, яйце та молоко, потроху. Змішайте пульсоподібними рухами, поки не будуть утворюватись невеликі окремі кульки і тісто не стане м’яким та еластичним • Зробіть кулю з тіста та дайте відпочити 10 хвилин • Розділіть тісто на дві кулі на розкачайте тонко скалкою два диски • Кільцем або формою 12 см зробіть малі диски, наповніть начинкою та сформуйте емпанадас • Змажте яйцем та запікайте у духовці 20-25 хвилин при температурі 190С Інгредієнти начинка: • 300 грам яловичого фаршу • 2 картоплі - вареної • ¼ ч.л. солі (якщо використовуєте свіжий часник або цибулю, то ½ ч.л. солі) • ¼ ч.л. гранульованого часнику або ½ зубчика часнику • ¼ ч.л. гранульованої цибулі або 50 грам нарізаної цибулі • ¼ ч.л. зіри (кумину) - продається на базарах у відділах спецій • 2 ст.л. соусу (Хогао) - дивіться рецепт далі. • 1 ст.л. олії Спосіб приготування начинки: • Обсмажте м’ясо, додайте спеції та варену картоплю (її потрібно трохи пом’яти). Далі рецепт продовжується у коментарях...⬇️