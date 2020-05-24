Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом пиріжків з свого дитинства

Як передає Politeka.net, кулінар з колумбійським корінням показав у своєму мікроблозі в Instagram, як робляться латиноамериканські "Емпанадас" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Ви пам'ятаєте свої улюблені пиріжки з дитинства? Ті, що бабуся готувала, ароматні, ті, які їсти з молоком або холодним квасом? А хочете спробувати пиріжки з мого дитинства? У мене було все те ж саме, як і у вас, але у нас квасу не було;) І називалися пиріжки емпанадас ...) Запрошую вас в моє дитинство, емпанадас з м'ясом і картоплею, все як в Україні і українських продуктів😋", - написав Ектор.

Для тіста вам знадобиться:

• 360 грам борошна
• ½ ч. л. солі
• 170 грам вершкового масла (нарізаного кубиками)
• 1 яйце
• 125 мл молока

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Спосіб приготування тіста:

• Змішайте борошно і сіль у процесорі (можете змішати руками)
• Додайте вершкове масло, яйце і молоко, потроху. Перемішайте, поки не будуть утворюватися окремі невеликі кульки і тісто не стане м'яким і еластичним
• Зробіть кулю з тіста і дайте відпочити 10 хвилин
• Розділіть тісто на дві частини, розкачайте тонко два коржі
• Зробіть диски, наповніть начинкою і сформуйте емпанадас
• Змастіть яйцем і запікайте в духовці 20-25 хвилин при температурі 190 ° С

Для начинки потрібно:

• 300 грам яловичого фаршу
• 2 зварених картоплі
• ¼ ч. л. солі (якщо використовуєте свіжий часник або цибулю, то ½ ч. л. солі)
• ¼ ч. л. гранульованого часнику або ½ зубчики часнику
• ¼ ч. л. гранульованої цибулі або 50 грам нарізаної цибулі
• ¼ ч. л. зіри (куміна) 
• 2 ст. л. соусу 
• 1 ст. л. масла

Спосіб приготування начинки: обсмажити м'ясо, додати спеції і варену картоплю (її потрібно трохи пом'яти) і трохи протушкувати під закритою кришкою.

Фанати зоряного шеф-кухаря оцінили його рецепт і висловили бажання скоріше спробувати ці надзвичайно на вигляд смачні пиріжки.

"Ектор, дякую за рецепт! Прям дуже захотілося приготувати😍"

"На вигляд дуже смачні 😍 Прогортав всі фото, то аж самому захотілося спробувати. Попрошу дружину днями приготувати 😉"

"Ммм смачно дуже, дуже напевно!😘🍒"

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Ви пам’ятаєте свої улюблені пиріжки з дитинства? Ті що бабуся готувала, запашні, їсти з молоком або холодним квасом? А хочете спробувати пиріжки з мого дитинства? В мене було все те ж саме, як і у вас, але в нас квасу не було ;) І називались пиріжки емпанадас…) Запрошую вас у моє дитинство, емпанадас з м’ясом та картоплею, все як в Україні і з українських продуктів😋 Інгредієнти тісто: • 360 грам борошна • ½ ч.л. солі • 170 грам вершкового масла (нарізаного кубиком) • 1 яйце • 125 мл молока Спосіб приготування тіста: • Змішайте муку та сіль у процесорі (можете вимішати руками) • Додайте вершкове масло, яйце та молоко, потроху. Змішайте пульсоподібними рухами, поки не будуть утворюватись невеликі окремі кульки і тісто не стане м’яким та еластичним • Зробіть кулю з тіста та дайте відпочити 10 хвилин • Розділіть тісто на дві кулі на розкачайте тонко скалкою два диски • Кільцем або формою 12 см зробіть малі диски, наповніть начинкою та сформуйте емпанадас • Змажте яйцем та запікайте у духовці 20-25 хвилин при температурі 190С Інгредієнти начинка: • 300 грам яловичого фаршу • 2 картоплі - вареної • ¼ ч.л. солі (якщо використовуєте свіжий часник або цибулю, то ½ ч.л. солі) • ¼ ч.л. гранульованого часнику або ½ зубчика часнику • ¼ ч.л. гранульованої цибулі або 50 грам нарізаної цибулі • ¼ ч.л. зіри (кумину) - продається на базарах у відділах спецій • 2 ст.л. соусу (Хогао) - дивіться рецепт далі. • 1 ст.л. олії Спосіб приготування начинки: • Обсмажте м’ясо, додайте спеції та варену картоплю (її потрібно трохи пом’яти). Далі рецепт продовжується у коментарях...⬇️

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