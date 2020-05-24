Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом пиріжків з свого дитинства

Як передає Politeka.net, кулінар з колумбійським корінням показав у своєму мікроблозі в Instagram, як робляться латиноамериканські "Емпанадас" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Ви пам'ятаєте свої улюблені пиріжки з дитинства? Ті, що бабуся готувала, ароматні, ті, які їсти з молоком або холодним квасом? А хочете спробувати пиріжки з мого дитинства? У мене було все те ж саме, як і у вас, але у нас квасу не було;) І називалися пиріжки емпанадас ...) Запрошую вас в моє дитинство, емпанадас з м'ясом і картоплею, все як в Україні і українських продуктів😋", - написав Ектор.

Для тіста вам знадобиться:

• 360 грам борошна

• ½ ч. л. солі

• 170 грам вершкового масла (нарізаного кубиками)

• 1 яйце

• 125 мл молока

Спосіб приготування тіста:

• Змішайте борошно і сіль у процесорі (можете змішати руками)

• Додайте вершкове масло, яйце і молоко, потроху. Перемішайте, поки не будуть утворюватися окремі невеликі кульки і тісто не стане м'яким і еластичним

• Зробіть кулю з тіста і дайте відпочити 10 хвилин

• Розділіть тісто на дві частини, розкачайте тонко два коржі

• Зробіть диски, наповніть начинкою і сформуйте емпанадас

• Змастіть яйцем і запікайте в духовці 20-25 хвилин при температурі 190 ° С

Для начинки потрібно:

• 300 грам яловичого фаршу

• 2 зварених картоплі

• ¼ ч. л. солі (якщо використовуєте свіжий часник або цибулю, то ½ ч. л. солі)

• ¼ ч. л. гранульованого часнику або ½ зубчики часнику

• ¼ ч. л. гранульованої цибулі або 50 грам нарізаної цибулі

• ¼ ч. л. зіри (куміна)

• 2 ст. л. соусу

• 1 ст. л. масла

Спосіб приготування начинки: обсмажити м'ясо, додати спеції і варену картоплю (її потрібно трохи пом'яти) і трохи протушкувати під закритою кришкою.

Фанати зоряного шеф-кухаря оцінили його рецепт і висловили бажання скоріше спробувати ці надзвичайно на вигляд смачні пиріжки.

"Ектор, дякую за рецепт! Прям дуже захотілося приготувати😍"

"На вигляд дуже смачні 😍 Прогортав всі фото, то аж самому захотілося спробувати. Попрошу дружину днями приготувати 😉"

"Ммм смачно дуже, дуже напевно!😘🍒"

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