71-річна Алла Пугачова завжди була оточена юними талантами, деяким з яких дала, як кажуть, путівку в життя

Але не всіх чекав успіх - в силу різних обставин деяким після знайомства Примадонни дуже не пощастило, пише "Експрес газета"

Найбільше постраждав Сергій Савін, хлопець з Краснодарського краю, який став зіркою першого сезону шоу "Фактор А" - тоді головувала в журі сама Алла Борисівна.

Після закінчення сезону артистка не кинула свого фаворита, а впритул зайнялася його музичною кар'єрою.

Ходили чутки, що Сергій може навіть поїхати на «Євробачення». Але слава, що звалилася на нього, запаморочила голову: хлопець любив покомизитися перед дівчатами, ганяючи на дорогих машинах, поки не потрапив у страшну аварію. Савін пережив кому і важку реабілітацію - і знову допомогла Пугачова.

Відновившись, Сергій під керівництвом Алли Борисівни записав альбом і вийшов на сцену, але колишню популярність вже не повернув.

У іншої фаворитки Примадонни - Лізи Тислер - життя теж пішло під укіс. І хоч дівчина не була вхожа в близьке коло артистки, але запам'яталася саме як протеже Пугачової. У передачі «Алла шукає таланти» зірка особисто представляла роботи дебютантки.

Але музичну кар'єру Ліза так і не зробила. Дівчина потрапила у в'язницю, як фігурантка справи про шахрайство. Її звинуватили у вимаганні грошей у багатих іноземців і засудили до двох з половиною років.

Вийшовши на свободу, колись улюблениця Пугачової мала намір повернути її прихильність, навіть зробила кілька спроб - відправила у продюсерський центр Алли Борисівни тексти, мріючи стати композитором. Але не склалося - більше про Тислер на музичному терені ніхто не чув.

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