Українцям хочуть дозволити самостійно обирати пенсійні фонди для внесення внесків

Про це пише Соцпортал.

Як відомо, вже в жовтні 2020 року в Україні можуть запустити накопичувальну пенсійну систему, а в 2021 році в зазначених фондах почнеться накопичення виплат.

Такі норми прописані в законопроекті, який підготувало Міністерство соцполітики.

Але нововведення торкнуться не всіх. У документі пропонують збирати собі на пенсію українцям віком до 35 років з числа списку претендентів на пільгові виплати.

Мова йде про так звані списки №1 і №2. В них входять, ті українці, які працюють на шкідливих і важких виробництвах: металурги, шахтарі, працівники феросплави і трубних підприємств, енергетики, хімічної промисловості та ін Всього в переліку більше сотні різних спеціальностей. Інші українці мають можливість приєднатися до програми на добровільних умовах.

Профспілки вже закликали прем'єра Дениса Шмигаля прискорити запуск нової пенсійної системи.

"Не миттям, так катанням. Не вдається запустити накопичувальну систему на всю країну, так намагаються "висмикнути" десятки професій і поекспериментувати на них", - прокоментував експерт Віктор Скаршевський ініціативу влади поділити професії на кілька списків.

Не виключено, що ідею запуску нової системи будуть просувати в прискореному темпі, оскільки в Пенсійному фонді вже утворилася діра в 200 млрд. тобто, коштів на виплати майже не вистачає.

Відповідно до законопроекту, розробленого міністерством, українцям, щоб вийти на заслужений відпочинок за пільговим списком №1 в 50 років, потрібно відпрацювати на шкідливому виробництві від 7,5 років (для жінок) до 10 років (для чоловіків) Для списку №2 такий стаж повинен становити не менше 12 років.

"Наприклад, якщо людина пропрацювала на важкому виробництві 12 років, 5 років на одному підприємстві і ще 7 років на іншому, то і витрати на пенсію діляться між цими підприємствами пропорційно", — розкрив нюанси експерт Володимир Максимчук.

Але в цьому разі роботодавці не будуть платити всю суму, а тільки за зазначений пільговий період. тобто, якщо українець виходить на пенсію за вислугою років у 50 років, а за чинним пенсійним законодавством пенсійний вік становить 60 років, то роботодавець сплачує в бюджет витрати на виплати за 10 років.

Також варто додати, що запропонований Мінсоцполітики законопроект націлений виключно на українців, яким на момент вступу закону в силу (з 1 січня 2021 року) ще не виповниться 35 років. Тобто, на тих громадян, у кого ще буде можливість накопичити на відносно пристойну пенсію.

По першій програмі людина може розраховувати на виплати при досягненні 50 років; за другий - на одержання пенсійних виплат з 55 років; третя - дозволяє "добровольцям" збирати собі на пенсії, але не самостійно, а за умовами колективних договорів з роботодавцями. Виплати починаються з 55 років.

Нагадаємо, індексації пенсій більше не буде, в Пенсійному фонді видали нові правила: хто не отримає грошей.

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