Пандемія китайського вірусу посприяє збільшенню бідності в Україні

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Мінсоцполітики, посилаючись на прогноз Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. в. Птухи НАН України.

За прогнозами експертів, суттєвого підвищення рівня бідності в 2020 році не буде — він збільшитися порівняно з показниками за 2019 рік тільки на 6,5%.

"За підсумками 2020 року рівень бідності зросте до 45%, що на 6,5 відс. пункту вище значення 2019 року", - сказано в повідомленні.

Профільне відомство також розкритикувало повідомлення у ЗМІ про дані ЮНІСЕФ щодо різкого зростання "рівня бідності з 27,2% до 43,6%" і назвало їх "некоректними, які потребують уточнення".

У прес-службі Мінсоцполітики додали, що протягом останніх трьох років Україна демонструвала впевнений вихід з кризи, і мала реальні шанси досягти за рівнем бідності значення 2008 року. Але події 2020 року, пов'язані з пандемією смертельного китайського вірусу, внесли свої корективи в показники соціально-економічного розвитку України.

Раніше експерти ЮНІСЕФ заявили, що через пандемію уханьського вірусу кількість українців, що живуть за межею бідності, може збільшитися від 6,3 млн до 9 млн осіб.

"За нашими оцінками, при інших рівних умовах Україна може очікувати: за менш загрозливого сценарієм кількість осіб, які живуть у бідності, збільшиться на 6,3 мільйона, у тому числі 1,4 мільйона дітей; за більш загрозливого сценарієм кількість осіб, які живуть у бідності, збільшиться на 9 мільйонів, в тому числі 1,8 мільйона дітей", — йшлося у звіті, який був представлений аналітиками, передає УНН.

Експерти також припустили, що в разі найгіршого сценарію, досягнення України щодо зменшення бідності з часів кризи 2015 року можуть бути нівельовані, і держава в даному напрямку буде відкинута назад як мінімум на три роки.

Раніше ми розповідали, що Україна зіткнулася з нестачею внесків у Пенсійний фонд. Про це попередила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.

За її словами, в Україні треба ввести таку накопичувальну пенсійну систему, при якій внески будуть взносить як працівник, так і роботодавець.

Інакше у Пенсійного фонду просто не буде грошей на виплату пенсій всім пільговикам.

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