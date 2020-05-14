Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей показала головні достоїнства своєї фігури

Як відомо, дівчина є однією з найвідоміших моделей, які підкорюють соціальні мережі своїми фото в купальниках і спортивних костюмах. Знаменитість вже перевершила фітнес-модель Ану Чері, "британську Кардашьян" Демі Роуз і модель Анастасію Квітко. Зараз у Соммер майже 25 мільйонів фоловерів, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз знаменитість представила яскраві кадри в модному купальнику яскраво-жовтого кольору і вигідно який підкреслив її досить стильні форми:

«Так, так дуууже рада випустити новітню колекцію @shopsommerray купальників на вас, хлопці, планувалося початок ще квітня, але слідкуйте за оновленнями ☀️💛», - написала Соммер.

Ось що відповіли шанувальники:

«Так жарко, так жарко», «Це Cerys», «@ sommerray ти мій коханий чоловік у всьому світі, я такий щасливий, що ти в моєму житті і поза її», «Ух ти!! Солодка! Ваше тоноване і засмагле тіло краще, ніж неймовірне !!! О, МІЙ БОГ!...», «ти виглядаєш абсолютно шалено на цьому фото».

Зазначимо, Соммер Рей є любителькою активного відпочинку і спорту на свіжому повітрі. За короткий термін молода дівчина встигла зібрати майже 25 мільйонів фанатів, які продовжую стежити за оновленнями знаменитості в соціальній мережі Instagram.

Володарка красивих сідниць намагається кожен день публікувати в Instagram нові відео, а також подає їх на Ютуб-платформі. Зірка постійно тішить шанувальників фотографіями, на яких вона або в стрінгах, або в обтягуючих легинсах.

Зазначимо, дівчина при цьому активно займається за спеціальною програмою. Її тренування досить ефективні, що видно по фігурі Соммер. Вона багато часу в своїх тренуваннях приділяє ніг а точніше сідницях які вона любить викладати через одну фотографію.

Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать

А ще Politeka писала, фитнес-модель Соммер Рей вразила неймовірною фігурою: "Втерла носа Не Чері і Демі Роуз"

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері у вбранні з вирізом зігнулась заради гарячих знімків