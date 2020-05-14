Американська фітнес-модель Ана Чері показала новий кадр, на якому похвалилася стильним купальником

Так, в цей раз молода фітнес-модель продемонструвала достоїнства своєї фігури в крихітному купальнику з леопардовим принтом. Дівчина вирішила здивувати яскравим виглядом під час зйомок на природі, пише Politeka.

Схоже, дівчина на карантині вирішила зайнятися не лише тренуваннями, а ще й почала активно влаштовувати фотосесії, в яких все частіше виблискує модними нарядами і білизною. В цей раз Ана показала купальник з леопардовим принтом на зав'язках.

Шанувальники, як і очікувалося, не змогли пройти повз нового кадру, зробленого на природі:

«Ти так добре виглядаєш. Я стояв прямо там, фотографуючи, і це все одно вражало мене! 😍», «Чудово 💛», «Що це за бюстгальтер?», «Цей купальник 😍», «Дуже задоволений ідеальним видом», «Дитинко 😍😍🔥🔥», «Краща фотографія ще», «Виглядає так красиво і дивно! 😍🤩👌🔥🔥».

Зазначимо, останнім часом на сторінці Ани і на її фан-сторінках з'являються виключно кадри з літніх фотосесій і тільки в купальниках, але іноді модель може здивувати.

Вечірній образ - легке чорне плаття з великим декольте - дівчина доповнила акуратною срібним ланцюжком, легким макіяжем і акуратною укладанням. Схоже, модель вирішила вбити стильним цибулею, який можна побачити далеко не так часто на зірці.

Дівчина є фітнес-тренером, активно займається спортом і навіть встигла прорекламувати спеціальну спортивний одяг для тренувань, популярність якої після цього зросла в рази. Під постом фанати тут же написали безліч компліментів, написавши, що дівчина виглядає, як "грайлива кішечка".

Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать

А ще Politeka писала, що розкішна Ана Чері показала «близнят» без білизни

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері у вбранні з вирізом зігнулась заради гарячих знімків