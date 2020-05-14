Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, здивувала новим купальником зі сміливими вирізами на грудях

Дівчина прославилася завдяки рекламі нижньої білизни, показуючи ідеальні фотозйомки на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Цього разу молода знаменитість здивувала фото з новому образі, повідомляє Politeka.

Так, дівчина постала перед фанатами в крихітному купальнику зі стильними кільцями на грудях, які чи утримують топ Анастасії. При цьому принт на одязі Квітко вельми екстравагантний - з яскравих відтінків, змішаних один з одним. Дівчина виглядає особливо яскраво на тлі сонячного пляжу, а її очі приховують сонцезахисні окуляри.

При цьому світле волосся Анастасія залишила розпущеним, останнім часом модель віддає перевагу природні образи з акцентом на її фігуру.

До цього дівчина продемонструвала видом на мереживний одязі - халатику і лосинах, які спокусливо спустила, щоб показати чорну білизну. А ось ліфчик дівчата навряд чи зміг прикрити пишні форми зірки, які буквально вивалилися з-під нього, але Анастасія навіть не подумала це приховати.

Знаменитість позувала будинку, роблячи селфи перед дзеркалом. Зазвичай провокаційні знімки дівчина вважає за краще демонструвати з готових фотосесій та опрацьовані професіоналами. Однак, іноді Квітко сама ділиться, як зараз, домашніми кадрами. Фанати тут же подякували дівчину "за шикарний вигляд".

Зазначимо, молода модель прославилася завдяки пікантною рекламі нижньої білизни і купальників, які часто демонструє сторінка в соцмережі. При цьому дівчина любить також підкреслювати форми коротенькими сукнями і шортами. Цей раз не став винятком.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.