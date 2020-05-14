В Україні планують провести реформу системи оплати праці державних службовців - розмір премій стане менше

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов розкрив деталі Концепції реформування системи оплати у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

За інформацією Немчинова, оклад буде складати 70-80% заробітної плати, а варіативна частина, тобто премії, – 20-30%, не більше.

Чиновник зазначив, що планується встановлення посадових окладів на основі їх цінності. Це нібито повинно позбавити від необхідності додаткового поділу державних органів на різні рівні. Нова система оплати праці передбачає створення каталогу типових посад та впровадження системи грейдів.

За словами Немчинова, система оплати праці повинна стати прозорою та передбачуваною як для суспільства, так і самих працівників.

На питання, як при великому окладі і маленькій премії не втратити мотивацію держслужбовців, Немчинов завив, що якщо правильно доопрацювати оцінку їх діяльності, то мотивація не постраждає.

Зазначимо, згідно з даними консенсус-прогнозу «Україна в 2020-2021 роках: наслідки пандемії», підготовленого Мінекономіки, середньомісячна зарплата в 2020 році складе від 10 686 до 12 300 грн, а в наступному році збільшиться приблизно на 1200 грн і складе 11 804 до 13 540 грн.

При цьому, рівень безробіття в поточному році складе від 8,1 до 10,8%, а у 2021 році — від 8,0% до 12,4%.

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