Українцям радять не продавати, а купувати долар незважаючи на те, що комусь курс валют може здатися не дуже вигідним

Експерти попереджають, що незабаром курс долара в Україні піде вгору, а останній сприятливий шанс для купівлі доларів як засобу накопичення кажуть буде на наступному тижні, передає "Сегодня".

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, що інфляційний тренд нікуди не зник. За його словами, у бізнесу є попит на валюту, і коли країна почне виходити з карантину, почнуть активно купувати долари.

Крім того, попит на валюту зросте з відкриттям туристичного сезону, тоді навіть може виникнути дефіцит долара в Україні.

«Банки тут же піднімуть курс. Тому тим, хто має гривневі надлишки і хоче їх конвертувати в долари, саме час це зробити», - підкреслив експерт.

Відзначимо, 14 травня спостерігається зниження офіційного курсу долара в Україні. Національний банк встановив його на рівні 26,68 гривень за долар, що на 11 копійок нижче, ніж днем раніше.

Учасники валютного ринку зараз відзначають знижений попит на валюту, оскільки у імпортерів просто немає гривні на її покупку.

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