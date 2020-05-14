Правила ПДР змінили в Україні, Рада прийняла рішення: «дозволили їздити по…»

В Україні змінилися Правила дорожнього руху для автомобілів таксі.

Рішення про внесення змін в ПДР прийняли на засіданні уряду 13 травня.

Тепер таксисти зможуть їздити по смузі громадського транспорту та здійснювати посадку і висадку пасажирів у межах смуги для маршрутних транспортних засобів.

Наголошується, що водії таксі зможуть рухатися по виділеній смузі, де встановлені знаки 5.8 або 5.11. Це – смуга для громадського транспорту, тому зупинка або стоянка звичайних машин на ній заборонена. Однак, нові правила дозволять таксистам підбирати на ній пасажирів або висаджувати їх.

Долар продовжує пробивати дно, цифри в обмінниках здивують: на скільки зміниться курс

Нові цифри офіційного курсу валют на четвер, 14 травня, представив Національний банк України.

Згідно з опублікованими даними, гривня зміцниться на 10,5 копійок по відношенню до долара і на 5,5 копійок по відношенню до євро. Офіційні курси іноземних валют складуть:

– 100 доларів США – 2668,97 гривень (-0,1050 грн)

– 100 євро – 2902,91 гривень (-0,0552 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс американської валюти впав на 4 копійки і тепер становить 26,72 грн/дол., купівлі він також опустився на 4 копійки – до 26,69 грн/дол. Падіння чекало і курс євро. У продажу валюта подешевшала на 8 копійок – до 29,02 гривень за євро.

Українським школярам готують важливі зміни в навчанні: «Уроки починатимуться о…»

Влада готує безліч правил і обмежень для роботи навчальних закладів.

Незважаючи на те, що діти зможуть повернутися в школу не раніше 1 вересня, вони будуть дотримуватися ряд обмежень.

«Уроки в початковій школі, наприклад, будуть починатися о 08:00, в середній – у 08:45, а в старшій – о 09:15», - пояснюють у Київській міській адміністрації.

Крім цього, для вчителів і дітей хочуть організувати окремі входи, а в їдальні встановити режим роботи. Відзначається, що батьків будуть зобов'язувати міряти дітям температуру перед тим, як вести в школу. Також температурний скринінг будуть проводити і в навчальних закладах.

Нагадаємо, що чекає українські школи після карантину, Ляшко зробив заяву: "Відкриються лише ті, що...".

Як повідомляла Рoliteka, у Зеленського розкрили грандіозний план онлайн-уроків, що буде зі звичайною школою: "З першого по 11-й клас.

Також Рoliteka писала, що Томенко викрив Кличка з цинічним піаром на карантині: "Краще б костюми купив!".