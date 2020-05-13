Фітнес-модель Сьюзі Кортез, яка визнана володаркою найкрасивіших сідниць у світі, розбурхала спокусливим образом

Красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram знімком, на якому постала абсолютно голою, пише Politeka.net. Дівчина вийшла з душу, замотавши волосся в рушник. На очі вона одягла окуляри, щоб приховати обличчя без макіяжу. Кортез прикрилася рушником, виставивши вперед лише частину своїх пишних форм. Незважаючи на це, знімок вийшов дуже пікантним.

«Добрий день хлопці. Після душу», - написала співачка.

За годину її фото зібрало понад 7 тисяч лайків. В коментарях епатажну модель стали просити зняти рушник і показати себе у всій красі.

«Зніми рушник», «Прекрасна принцеса», «Чудово», «Красиво», «Рушник зайвий», «Ви дуже хороша і дуже красива, у вас струнке статне тіло», «Прекрасна богиня», «Ооо делікатес», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортез поділилася фотографією з відпочинку. Вона лягла відпочивати на диванчик в екстремально коротких шортиках, які ледь прикривали її «п'яту точку». Кортез розвалилася таким чином, щоб у всій красі показати шанувальникам свою головну гордість. Груди модель прикрила маленьким топом, у який ледь влізли її силіконові груди.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез роздяглася і застигла в непристойній позі: нічого собі обсяги.

Як повідомляла Рoliteka, Сьюзі Кортез показала найкрасивіші сідниці в світі: занадто відверто.

Також Рoliteka писала, що Сьюзі Кортез скинула білизну і показала свої соковиті місця: "Ось це так!".